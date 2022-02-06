Сьогодні 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Сьогодні 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
Сьогодні 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Завтра 05:35 на
Фігурне катання
Жінки, командні змагання
Довільна програма
Завтра 06:54 на
Сноуборд
Чоловіки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Завтра 07:45 на
Гігантський слалом
Жінки
2-й заїзд
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 1500 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Жінки, індивідуальна
гонка 15 км, фінал
Завтра 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Завтра 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Завтра 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
8 лютого 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
8 лютого 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
8 лютого 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
8 лютого 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
8 лютого 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
8 лютого 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
8 лютого 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua

Тіна - викладач

Діти Куравльова

Вакарчук про сина

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьєр

Одкровення Сумської
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

МакSім багато років терпіла знущання з боку коханого-тирана: "Ніс як у Баби-Яги та пісні нічого не варті"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 лютого, 11:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Марина Максимова, вона ж МакSім, поділилася з прихильниками несподіваним одкровенням про особисте життя
МакSім розповіла про аб'юз з боку екс-коханого.
МакSім розповіла про аб'юз з боку екс-коханого. / Фото: instagram.com/maksimartist

В січні МакSім, яку підозрювали у вагітності, зізналася, що розлучилася зі своїм таємничим обранцем, з яким зустрічалася багато років. Втім, яка ж причина цьому і хто цей чоловік – артистка так і не розповідала.

Лише згодом виконавиця хіта "Знаешь ли ты?" пояснила, що останній її бойфренд був справжнім тираном, який цькував та надсміхався над нею як тільки міг! Артистці не можна було отримувати квіти від інших чоловіків.

Реклама

Ба більше, колишній МакSім постійно критикував її зовнішність. І навіть одного разу порівняв кохану із Бабою-Ягою.

Причина моїх часом неприродних фотографій – багаторічні стосунки, де манікюр не того кольору, ніс як у Баби-Яги та очі як у відьми. Поведінка (не можна приймати квіти від чужих) і пісні нічого не варті, – поділилась співачки в Instargam.

Як додала артиска, їй тепер добре бути просто мамою, коханою, доброю, турботливою та завжди потрібною.

Артистка стала щасливою після закінчення токсичних стосунків.
Артистка стала щасливою після закінчення токсичних стосунків. / Фото: instagram.com/maksimartist

Реклама

Шанувальники жахнулися від несподіваного одкровення. Більшість фоловерів підтримали МакSім і зазначили, що чоловік не повинен принижувати партнерку у стосунках:

  • Ось і доказ, що навіть таку шикарну жінку можна зааб'юзити.
  • Правильно! Не потрібні такі стосунки, не заслуговуєте!
  • Твої пісні коштують для нас дуже багато, адже щоразу ти рятувала нас, герою.
Скріншот Instagram/maksimartist

Водночас МакSім так і не пояснила, про які саме стосунки вона пише. Ходять чутки, що йдеться про її роман із бізнесменом Антоном Петровим, з яким артистка була одружена до 2015 року. Відомо, що після розлучення вони неодноразово відновлювали стосунки, але щоразу це закінчувалось розчаруванням. У парочки є спільна донька Маша.

/ Фото: instagram.com/maksimartist

Реклама

До слова, першим чоловіком зірки був звукорежисер Олексій Луговцов. Пара одружилася в 2008 році в Індонезії, але через три роки їхній шлюб розпався. У 2009 році вони стали батьками доньки Саші.

Раніше ми писали, що МакSім після тривалої коми відновлювалась у Криму. Артистка проходила реабілітацію на території тимчасово окупованого півострова.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Пошта" від Jerry Heil
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
6 лютого. Єлизавета II. Рівно 70 років тому цього дня на престол Великобританії та Британської Імперії зійшла 25-річна Єлизавета Ганна Марія Віндзор, яка нині живе і правляча Королева…
Історія дня - за хвилину
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти