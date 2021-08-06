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МакSим може не повернутися на сцену – коментар лікаря

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
6 серпня, 08:54
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На реабілітацію піде чимало часу, але навіть після повного одужання співачка ледь буде здатна співати через пошкоджені легені
Лікар відповів, чи зможе МакSим повернутися на сцену
Лікар відповів, чи зможе МакSим повернутися на сцену / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим була госпіталізована у червні з важкою пневмонією і ураженням легень. Більше місяця вона перебувала в комі, але напередодні прийшла до тями.

Зараз МакSим може дихати самостійно, але все ще знаходиться в реанімації під наглядом медиків. Нещодавно артистка навіть поспілкувалася по відеозв'язку з близькими.

Співачка МакSим може не повернутися на сцену
Співачка МакSим може не повернутися на сцену / Фото: instagram.com/maksimartist

Та чи повернеться МакSим на сцену? Ймовірно, на неї чекає тривалий процес реабілітації і відновлення. Швидше за все, знову співати вона не зможе.

Справа в тому, що співачкам необхідні сильні і здорові легені, а у Максим вони не в кращому стані. після ШВЛ складно відновитися, каже лікар і кандидат медичних наук Андрій Андрієвський у коментарі МК.

Щоб хворий, який побував на ШВЛ, зміг співати, потрібен час. Але і час не завжди допомагає.

Потрібна хороша "дихалка". Людина не зможе співати і переносити важкі фізичні навантаження. Після ШВЛ відновлення досить тривале, довгі місяці. На час, а, може, і назавжди, про співочу кар'єру доведеться забути, – каже Андрієвський.

Що трапилося з МакSим

У червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура.

Повідомлялося, що у зірки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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