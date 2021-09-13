Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Брат Кейт одружився

Переможці MTV VMA

Роман MELOVIN'a

Брітні заручена

Концерт Барських

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

МакSим пояснила, чому приховує свого нового бойфренда: Він мій янгол-охоронець (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 17:44
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через місяць після виходу з тривалої коми співачка дала велике інтерв'ю, в якому була порушена і тема її особистого житті. Зірка вже довгий час перебуває у стосунках, про які практично нічого не відомо
МакSим
МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим, яка зізналася, що не боялася смерті, розповіла, що коханий її дуже підтримував, коли вона була в комі. Розголошувати свої стосунки співачка не хоче. За її словами, в чоловіка зовсім інший бізнес і публічність йому не потрібна.

Про це МакSим розповіла в новому інтерв'ю Ксенії Собчак, яке вийшло на її YouTube-каналі.

Ми знаходимося в шоу-бізнесі, граємо в ці жарти, а у когось зовсім інший бізнес і люди займають позицію більше робити, ніж, щоб їхнє ім'я виблискувало. Як розсудлива людина, я розумію, що публічність – це зайве в його випадку, – сказала співачка.

Реклама

МакSим зізналася, що зараз вона щаслива в стосунках. Її коханий став опорою не тільки, коли вона захворіла в серпні цього року і була в комі, але і після аварії у 2019 році.

Він мій янгол-охоронець, – пояснила артистка.

Однак чутки про те, що коханим є лікар Раміль Артюшев – МакSим спростувала. Чоловіка не раз помічали в її компанії, але співачка стверджує, що це не він.

Дивіться повне інтерв'ю МакSим у Ксенії Собчак:

Реклама

Що сталося з МакSим?

У червні цього року МакSим провела концерт в Казані. Напередодні у співачки піднялася температура, але вона вирішила все одно виступити. Після цього співачка була госпіталізована з високою температурою.

У лікарні в артистки виявили ураження легень 40% і підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан МакSим почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ і ввели у штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи та запобігти кисневому голодуванню. Уже тоді у співачки була поразка легень понад 75%.

Реклама

На початку серпня МакSим відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя. Однак співати МакSим поки не може.

МакSим ввели в кому в серпні
МакSим ввели в кому в серпні / Фото: instagram.com/maksimartist

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Заводимо будильник
До початку залишилося
MET GALA. 14 вересня
Чим дивуватиме бал Інституту костюма
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Всі обговорюють
Кліп української режисерки став кращим на MTV Video Music Awards
Вау, дивитися!
Меган Фокс у "голій" сукні Mugler на MTV VMA
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти