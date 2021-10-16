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МакSим після коми вирішила відновлювати здоров'я в Криму

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 жовтня, 14:35
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38-річна співачка поступово повертається до колишнього життя. Артистка проходить реабілітацію в окупованому Криму
МакSим проходить реабілітацію в Ялті
МакSим проходить реабілітацію в Ялті / Фото: instagram.com/maksimartist

За словами піар-директорки співачки Яни Богушевської, МакSим відправилася не по святих місцях Криму, а на лікування. Співачка зараз перебуває в Ялті.

Вона продовжує проходити реабілітаційні курси – займається з фахівцями фізіотерапією, ЛФК та дихальною гімнастикою, багато гуляє, дихає морським повітрям. Московські лікарі тримають місцевих медиків в курсі ситуації, якщо раптом щось трапиться, – розповіла представник співачки виданню StarHit.

МакSим зупинилася в готелі на березі Чорного моря. Лікарі контролюють харчування співачки і регулярно роблять аналізи крові, щоб коригувати прийом вітамінів і мікроелементів.

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Представник МакSим розповіла, як співачка відновлює здоров'я після коми
Представник МакSим розповіла, як співачка відновлює здоров'я після коми / Фото: instagram.com/maksimartist

Що сталося з МакSим?

У червні МакSим провела концерт у Казані. Напередодні у співачки піднялася температура, але вона вирішила все одно виступити. Після цього співачка була госпіталізована з високою температурою.

У лікарні в артистки виявили ураження легень 40% і підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан МакSим почав погіршуватися, її під'єднали до апарата ШВЛ і ввели у штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи та запобігти кисневому голодуванню. Уже тоді у співачки було враження легень понад 75%.

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На початку серпня МакSим від'єднали від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя.

Дивіться перше інтерв'ю МакSим після коми:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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