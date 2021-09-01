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МакSим після коми вперше вийшла у світ і відвела доньку в перший клас (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
1 вересня, 19:14
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Виконавиця хіта "Знаешь ли ты" МакSим через місяць після перебування в тривалій комі з'явилася на публіці. Зовнішній вигляд співачки вразив шанувальників
МакSим відвела доньку в перший клас
МакSим відвела доньку в перший клас / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим, менеджерка якої раніше розповіла про її стан, відвела свою дочку Машу в перший клас. Артистка позувала в оточенні інших батьків і вчителів біля входу в школу.

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На фото, опублікованому в Instagram-акаунті директорки московської школи номер 1287 Інеси Боховської, МакSим була в білій сорочці, чорних штанях і в черевиках на підборах. Поруч зі співачкою стояла акторка Юлія Пересільд, діти якої теж вчаться в цій школі.

Нагадаємо, що в червні цього року МакSим провела концерт в Казані. Напередодні у співачки піднялася температура, але вона вирішила все одно виступити. Після цього співачка була госпіталізована з високою температурою.

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У лікарні в артистки виявили ураження легень 40% і підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан МакSим почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ і ввели у штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи і запобігти кисневому голодуванню. Вже тоді у співачки була поразка легень більше ніж 75%.

На початку серпня МакSим відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя. Однак співати МакSим поки не може.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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