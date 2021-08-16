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МакSим після виписки додому знову кладуть на лікування – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
16 серпня, 15:40
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Співачка МакSим більше місяця перебувала в комі. На повне відновлення співачки піде багато часу
Нові подробиці про стан здоров'я МакSим
Нові подробиці про стан здоров'я МакSим / Фото: instagram.com/sokllovamargarita, instagram.com/maksimartist

Минулого тижня співачку МакSим виписали додому . Раніше представник співачки, артистка буде проходити реабілітацію в домашніх умовах під цілодобовим наглядом лікарів.

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Сьогодні Telegram-канал Mash опублікував інформацію, що МакSим готується вирушити в реабілітаційний центр в Підмосков'є . Там фахівці будуть проводити їй дихальну гімнастику і різні вправи для відновлення після хвороби.

Представники співачки спростували цю новину. Про це пише ТАСС.

Це помилкова інформація. Всі фахівці приїжджають надавати їй допомогу на дому. Вона перебуває вдома, реабілітується вдома . Нікуди не виїжджає, – заявила менеджерка співачки Маргарита Соколова.

МакSим проходить реабілітацію вдома
МакSим проходить реабілітацію вдома / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Що трапилося з МакSим

МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася температура, тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

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Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона прийшла до тями, а директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Зараз артистка перебуває вдома на реабілітації. Її чекають місяці відновлення, проте навіть при найкращих прогнозах лікарі не гарантують, що МакSим повернеться на сцену і зможе співати.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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