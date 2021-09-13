МакSим зізналася, що не боялася смерті: Коли закривають кришку труни, нічого не закінчується

Співачка МакSим дала перше інтерв'ю після виписки з лікарні. Артистка розповіла про те, що відчувала перебуваючи в комі

МакSим дала перше інтерв'ю після коми / Фото: Скріншот з YouTube

Раніше МакSим зізналася, що не пам'ятає того самого концерту в Казані, після якого опинилася в лікарні. Все це час проведений в комі артистка назвала іншою реальністю.

Після того, як закриють кришку труни, нічого не закінчується, все тільки починається. Коли я перебувала в комі, я була в іншій реальності. У мене було чітке усвідомлення того, що моє справжнє життя менш реальна . Я відчула себе в польоті, було дуже добре, – сказала МакSим в інтерв'ю Ксенії Собчак.

МакSим / Фото: Скріншот з YouTube

Реклама

Співачка не боялася смерті і відчувала спокій. Вона додала, що чітко пам'ятає сни, які бачила.

Я чула голос батюшки, який сказав мені, що дорога на небеса закрита. Я спустилася вниз в якусь кабіну, там була зима, і якісь люди обливалися холодною водою. Вони стали поливати мене, а мені не було холодно. Я сміялася. І тут я почула фразу від них, що за мене моляться, – поділилася артистка.

Що трапилося з МакSим

МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані , Перед яким у неї піднялася температура, тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження 40% легень. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Реклама

На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона прийшла до тями , А директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Зараз МакSим вдома на реабілітації. Її чекають місяці відновлення, проте навіть при найкращих прогнозах лікарі не гарантують, що МакSим повернеться на сцену і зможе співати.

Реклама

Інші новини про співачку: