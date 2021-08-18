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МакSим з великим шрамом на шиї показали перше селфі після коми

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
18 серпня, 15:12
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Співачка більше місяця перебувала в комі. Зараз МакSим виписали з лікарні. Артистка перебуває вдома. Незабаром, можливо, вона відправиться до центру реабілітації
МакSим показали перше селфі після лікарні
МакSим показали перше селфі після лікарні / Фото: instagram.com/maksimartist

Друзі та колеги продовжують надсилати МакSим великі букети квітів. Артистка вирішила показати в Instastories фото з одним з презентів. І якщо раніше співачка опублікувала фото схудлий ніг, то тепер фанати жахнулися великим шрамом на шиї МакSим – відображення артистки в дзеркалі хоч і не дуже чітко, але видно на фото.

Скріншот: Instagram
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Ймовірно, шрам на шиї артистки залишився після того, як лікарі зробили отвір в трахеї для введення трубки від апарату ШВЛ.

Що трапилося з МакSим

МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася температура, тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураження 80% легких.

На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона прийшла до тями, а директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

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Зараз артистка перебуває вдома на реабілітації. Її чекають місяці відновлення, проте навіть при найкращих прогнозах лікарі не гарантують, що МакSим повернеться на сцену і зможе співати.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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