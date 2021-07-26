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МакSим, яка місяць знаходиться в комі, прийшла до тями (Оновлено)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
26 липня, 16:45
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Більше місяця МакSим знаходиться в комі у важкому стані. Зараз стала з'являтися інформація про поліпшення стану здоров'я співачки
Стан співачки МакSим покращився
Стан співачки МакSим покращився / Фото: instagram.com/maksimartist

Довгий час представники артистки не говорили про стан здоров'я зірки і лише спростовували, все інформацію, що з'явилася в Мережі. Але останнім кілька днів менеджер співачки Маргарита Соколова радує шанувальників новинами МакSим стає краще.

Після публікації поста Маргарити в суботу не було ніяких новин. Підписники щодня запитують, як себе почуває зараз Марина (справжнє ім'я МакSим). Маргарита Соколова вирішила відповісти на це питання зараз – вона не стала вдаватися в подробиці, а просто повідомила, що вже краще.

А Telegram-канал Mash повідомляє, що МакSим прийшла до тями

Медики зняли навантаження седативних препаратів і вивели Марину Максимову з медикаментозного сну – щоб подивитися, чи зможе вона дихати самостійно. Співачка вступає в діалог (жестами), свідомість її ясно, – пише Telegram-канал

За інформацією Mash, МакSим в змозі зробити вдих, але, щоб дихання залишалося рівним, її перевели на ВІВЛ.

Зазначається, стан як і раніше стабільно важкий, але лікарі не втрачають надії, що незабаром вона зможе дихати самостійно.

Оновлено:

Директорка МакSим спростувала інформацію про те, що співачка прийшла до тями. З медикаментозного сну артистку ще не вивели, вона як і раніше перебуває в стані коми.

Повністю з медикаментозного сну її не вивели. Це пов'язано з важким перебігом хвороби, організму потрібен відпочинок і сили, – написала Маргарита Соколова в новому пості в Instagram.

Соколова додала, що іноді Марина буває в свідомості, але її організм дуже ослаблений і потребує відпочинку.

МакSим
МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Раніше лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров написав вірш про співачку МакSим .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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