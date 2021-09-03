МакSим вперше вийшла в світ після коми – дивимося нові фото

Зараз співачка МакSим відновлюється після тривалої штучної коми. Вона пробула в лікарні більше місяця

МакSим вперше вийшла в світ після коми / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим після важкої хвороби вийшла в світ. Співачка відвела свою дочку Машу в перший клас. Перший вихід МакSим після коми активно обговорюється . Представники артистки ніяк не коментують знімки, які потрапили в Мережу. До слова, у себе в Instagram МакSим ніяких фото з 1 вересня не викладала.

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А от фан-сторінка співачки знайшла ще нові знімки з святкової лінійки.

МакSим після коми / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

МакSим після коми / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

МакSим після коми / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

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МакSим після коми / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

МакSим після коми / Фото: instagram.com/maksim_soul_/

У коментарях багато радіють, що МакSим так швидко йде на поправку і вже може відвідувати захід. Але деякі здивовані, чому співачка не викладає фото у себе в соцмережах.

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Що трапилося з МакSим

МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані , перед яким у неї піднялася температура, тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і поразки 40% легких. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона прийшла до тями , а директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

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Зараз МакSим будинку на реабілітації. Її чекають місяці відновлення, проте навіть при найкращих прогнозах лікарі не гарантують, що МакSим повернеться на сцену і зможе співати.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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