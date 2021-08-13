google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo

Вергелес проти Талашко

Український трек LOBODA

Відмовився від опікунства

MELOVIN про батьків

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

МакSим виписують з лікарні, але з нею цілодобово буде медпрацівник

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 серпня, 14:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка в червні була госпіталізована з важкою пневмонією і ураженням легень. МакSим більше місяця перебувала в комі
Менеджерка МакSим підтвердила, що співачку виписують з лікарні
Менеджерка МакSим підтвердила, що співачку виписують з лікарні / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим після виходу з коми стрімко йде на поправку . Артистці належить ще тривала реабілітація, але проходити її вона буде вдома . Представники співачки підтвердили новину про виписку МакSим з лікарні. Продовжити лікування вдома – це рішення співачки. Про це розповіла піар-менеджерка МакSим Яна Богушевская.

Марина прийняла рішення доліковуватися вдома , з нею поруч цілодобово буде медпрацівник. Вона дуже хотіла обійняти своїх дочок, в якийсь момент боялася, що цього вже не зробить, – сказала Яна Богоушевская Telegram-каналу Звездач.

Реклама

Як себе почуває МакSим
Як себе почуває МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Як уже зазначалося, МакSим чекає тривала реабілітація і лікування.

Вона поки заново вчиться ходити , робить це з підтримкою. При ходьбі відчуває сильні запаморочення. Дихати поки теж важко, лікарі кажуть, що необхідно намагатися не кашляти, – розповіла піар-менеджерка співачки.

Виданню PEOPLETALK Богушевская додала, що артистка ще дуже слабка і через 20 днів їй належить процедура по зняттю швів.

Нагадаємо, МакSим поки заборонено співати і на час про перельоти варто забути. Поки невідомо на який строк. Це буде зрозуміло по самопочуттю і по тому, як буде йти процес відновлення легких.

Чому МакSим була в комі:

Реклама

Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Інші новини про МакSим:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Кейт Вінслет для LA Times
Всі обговорюють
Які артисти відмовилися виступати на концерті до Дня Незалежності
Бути в курсі
Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
Що ще додала Ксенія
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти