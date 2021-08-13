МакSим виписують з лікарні, але з нею цілодобово буде медпрацівник

Співачка в червні була госпіталізована з важкою пневмонією і ураженням легень. МакSим більше місяця перебувала в комі

Менеджерка МакSим підтвердила, що співачку виписують з лікарні / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим після виходу з коми стрімко йде на поправку . Артистці належить ще тривала реабілітація, але проходити її вона буде вдома . Представники співачки підтвердили новину про виписку МакSим з лікарні. Продовжити лікування вдома – це рішення співачки. Про це розповіла піар-менеджерка МакSим Яна Богушевская.

Марина прийняла рішення доліковуватися вдома , з нею поруч цілодобово буде медпрацівник. Вона дуже хотіла обійняти своїх дочок, в якийсь момент боялася, що цього вже не зробить, – сказала Яна Богоушевская Telegram-каналу Звездач.

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Як себе почуває МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Як уже зазначалося, МакSим чекає тривала реабілітація і лікування.

Вона поки заново вчиться ходити , робить це з підтримкою. При ходьбі відчуває сильні запаморочення. Дихати поки теж важко, лікарі кажуть, що необхідно намагатися не кашляти, – розповіла піар-менеджерка співачки.

Виданню PEOPLETALK Богушевская додала, що артистка ще дуже слабка і через 20 днів їй належить процедура по зняттю швів.

Нагадаємо, МакSим поки заборонено співати і на час про перельоти варто забути. Поки невідомо на який строк. Це буде зрозуміло по самопочуттю і по тому, як буде йти процес відновлення легких.

Чому МакSим була в комі:

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Нагадаємо, в червні відому російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ.

Повідомлялося, що у виконавиці важка пневмонія і ураження легень 40%. пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ . Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і ураженні 80% легких.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

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