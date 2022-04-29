"Скасованого" в РФ Галкіна у шоу "Сьогодні ввечері" замінив його приятель

У Мережі обговорюють останні новини через негласну заборону Максима Галкіна на російському ТБ

У РФ знайшли нового ведучого на заміну Галкіну / Фото: instagram.com/maxgalkinru, скриншот

Нагадаємо, вчора в Мережі активно обговорювали новини про те, що російська влада мстить Максиму Галкіну за правду про напад РФ на Україну та підтримку нашої країни. За це йому не лише скасовують концерти, а й прибрали його з шоу "Сьогодні увечері", яке він вів 5 років. Ім'я нового ведучого вже відоме.

Видання СтарХіт пише про те, що починаються зйомки з новим ведучим "Сьогодні ввечері" на Першому каналі, про що виданню розповіло джерело на знімальному майданчику.

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У першій, присвяченій 9 травня програмі, ведучим заявили Миколи Цискарідзе, але поки що невідомо, чи залишиться він у проекті на постійній основі. Подивляться, як впишеться у формат, досвід у нього є. Кажуть, кандидатур у керівництва Першого каналу, як і раніше, кілька, їх пробуватимуть надалі. Можливо, у результаті підберуть кілька ведучих, які змінюватимуть одне одного.

Реакція самого Галкіна на новину поки що невідома, тим більше у контексті того, що у нього з Цискарідзе досить близькі дружні стосунки. Галкін був одним із тих, хто підтримав Цискарідзе у 2013 році, коли той опинився в центрі загального хейту. Тоді говорили, що Микола міг бути замішаний у тому, що на худрука балету Великого театру Сергія Філіна було скоєно замах.

Микола Цискарідзе / Фото: Інстаграм Миколи Цискарідзе

Щодо війни в Україні, Микола Цискарідзе, на відміну від Максима Галкіна, прямо речі своїми іменами не називає. Він виступає за мир, закликає концентруватися за позитивом і все в цьому дусі, але не каже, що Росія напала на Україну.

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