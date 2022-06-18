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Думки про розлучення з Пугачовою та екстрасенсорні здібності: неочікуванні факти про іменинника Галкіна

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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18 червня, 15:42
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Сьогодні свій день народження святкує російський комік Максим Галкін. Сайт "Сьогодні" згадав найнесподіваніші факти з життя чоловіка Алли Пугачової
Максимові Галкіну виповнилося 46 років
Максимові Галкіну виповнилося 46 років / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Російський артист Максим Галкін, який зараз активно підтримує Україну, свій 46 день народження відзначає в Ізраїлі. У перервах між концертами гуморист відпочиває на ізраїльських пляжах та проводить час із сім'єю.

Сьогодні, 18 червня, усі шанувальники та друзі вітають Галкіна з днем народження – йому виповнилося 46 років. Життя артиста часто радиться у ЗМІ, але є факти про нього, які відомі не багатьом.

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Стосунки Галкіна та Пугачової найбільш обговорювані у ЗМІ

Союз Алли Пугачової та Максима Галкіна був несподіванкою для багатьох фанатів, адже різниця між подружжям – 27 років. Таку увагу публіки зробило пару однієї з найбільш обговорюваних у російському шоу-бізнесі. За статистикою, щороку про життя зіркового подружжя виходить більше 1 мільйона публікацій у ЗМІ. А фільм, знятий про їхній роман, "Алла+Максим. Сповідь кохання" став одним із найрейтинговіших телепроектів у РФ.

Сім'я Гакліна і Пугачової обговорюється в російських ЗМІ
Сім'я Гакліна і Пугачової обговорюється в російських ЗМІ

Максим Галкін планував розлучення

Як би не намагалися злі язики наговорити на Аллу Пугачову та Максима Галкіна, стосунки між подружжям залишаються міцними. Проте був період, коли між артистом і примадонною пробігла чорна кішка.

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Був час, коли, за словами Галкіна, він серйозно задумався про розлучення. Ситуацію врятували гастролі, тоді гуморист поїхав і взяв час на те, щоб охолонути.

Галкін планував розлучитися з Пугачовою
Галкін планував розлучитися з Пугачовою / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Комік не має шкідливих звичок

Максим Галкіна руйнує всі стереотипи про життя у шоу-бізнесі, адже артист не любитель галасливих тусовок. За словами близьких Галкіна, він також категорично проти вживання алкоголю та куріння. Сам гуморист говорив, що причиною цього стало суворе виховання батька-генерала.

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Максим Галкін із батьком
Максим Галкін із батьком / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкін – екстрасенс?

Як виявилося, Галкіні не лише комік та пародист, він ще й екстрасенс! Артист неодноразово говорив у тому, що він часто знятися пророчі сни. За словами коміка, він бачить неприємності, що насуваються, або проблеми.

Керувати цим не можу. Я, як правило, згадую, ретроспективно. Тобто я знаю, що це сон не просто сон. На жаль, не завжди можу правильно розшифрувати, якось розповідав Галкін.

Галкін заявляє, що бачить пророчі сни
Галкін заявляє, що бачить пророчі сни / Фото: Instagram

В університеті Галкін опанував п'ять мов.

Крім виступів на публіці Максиму Галкіну завжди легко давалося вивчення мов. Саме тому майбутній артист спочатку вступить до лінгвістичного факультету. Під час навчання Галкіну вдалося опанувати не однією, а одразу п'ятьма мовами – англійською, іспанською, французькою, чеською та німецькою.

Максим Галкін у юності
Максим Галкін у юності / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що нещодавно Алла Пугачова вперше публічно підтримала дружина та поставила на місце рашистів, які напали на Максима Галкіна через його позицію.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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