Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку

Томусяк vs Мінкульт

Депп і Макгрегор

Спірс винить маму

Правда про Оксі

Шоу "Маска". Сезон 2

Про що "Вічні"?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Максим Галкін потрапив до чорного списку Мінкульту

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 14:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський гуморист та телеведучий потрапив до чорного списку Міністерства культури та інформаційної політики України. Тепер артисту заборонений в'їзд в країну
Галкіна внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці.
Галкіна внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці. / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Мінкульт за поданням СБУ внесло Максима Галкіна, який вирішив опублікувати у Instagram фото без фільтру, до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомили в прес-службі відомства.

Санкції щодо чоловіка Алли Пугачової діють з середи, 3 листопада. Станом на сьогодні у чорному списку перебувають 259 діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Реклама
Скриншот: mkip.gov.ua

Тепер Галкіну буде заборонений в'їзд до нашої країни, а також фільми та мюзикли за його участі не можна буде транслювати на українському телебачені.

Однак з чим пов'язане таке рішення наразі не уточнюється.

Нагадаємо, що Галкін у 2015 році потрапив також до бази на сайті "Миротворець" через поїздки до тимчасово окупованого Криму з порушенням держкордону України. Йдеться про поїздку артиста до Криму 2014-го, де він взяв участь у концерті "День Росії", якій відбувався на площі у Ялті.

Реклама

Напередодні Служба безпеки помилково внесла українського актора Валентина Томусяка до чорного списку Мінкульту. Сам артист був здивований таким рішенням. Водночас у відомтсві пояснили, чому актор був внесений до цього списку.

Читайте також:

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Цитата дня

Це була красива та потужна історія, в якій ми зустрілися, виросли професійно, досягли дуже високих результатів

Asti співачка, екссолістка поп-гурту "Artik & Asti"
Перший коментар про розпад гурту
Опитування
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Опитування
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти