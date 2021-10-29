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Малахова викликали на допит через фейкове зникнення Світличної – інсайдер

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
29 жовтня, 17:50
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Джерела повідомляють, що російського ведучого Андрія Малахова викликали до СК у справі акторки Світлани Світличної, яку вважали зниклою
Малахова викликали до головного слідчого управління Слідчого комітету через зникнення Світличної
Малахова викликали до головного слідчого управління Слідчого комітету через зникнення Світличної / Фото: YouTube

Акторку Світлану Світличну шукали волонтери та поліція після того, як її син заявив про зникнення зірки. Несподівано Світлична з'явилася на зйомках ток-шоу "Андрій Малахов. Прямий ефір".

Також Малахов опублікував у себе в Instagram-профілі світлину з акторкую та написав, що вона "знайшлася".

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Сьогодні стало відомо, що телеведучого Андрія Малахова викликали на допит до головного слідчого управління Слідчого комітету Росії. Звісно, через те, що сталося зі Світличною – Малахова та деяких членів знімальної команди, ток-шоу хочуть допитати, пише "Лента.ру".

Раніше повідомлялося, що зірку "Діамантової руки" Світлану Світличну після фейкового зникнення хочуть покласти до клініки, але вона відмовляється.

На думку сина акторки, Світличній потрібна допомога медиків. Він наполягає, щоб її поклали до лікарні навіть проти волі. Лікування Світлані Світличній необхідне у зв'язку з деменцією, що розвивається, зазначив Олексій.

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Хто така Світлана Світлична

Зірка та секс-символ радянського кіно народилася в Вірменській РСР у 1940 році. У 19 років вона дебютувала в кіно, а в 1968 зіграла роль фатальної красуні в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука".

Світлана Світлична та Юрій Нікулін у фільмі "Діамантова рука" / Скріншот

У фільмографії Світличної близько 40 картин, серед них: "Стряпуха", "Місце зустрічі змінити не можна", "Їм підкорюється небо".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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