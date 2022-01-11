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Малахову – 50: як роки змінили головного викривача зіркових скандалів

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 14:55
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Андрій Малахов розпочав свою кар'єру у 90-х і зараз є одним із найпопулярніших телеведучих
Як Андрій Малахов виглядав у молодості
Як Андрій Малахов виглядав у молодості / Фото: instagram.com/malakhov007

Зірка ток-шоу та скандальних програм Андрій Малахов, який нещодавно поспілкувався з обгорілою Мариною Хлєбніковою, 11 січня святкує ювілей. З цього приводу "Сьогодні" зібрали архівні світлини ведучого у різні роки його життя.

Як Андрій Малахов виглядав у дитинстві
Як Андрій Малахов виглядав у дитинстві / Фото: instagram.com/malakhov007

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Андрій Малахов багато років був обличчям телеканалів "Росія-1" та "Першого каналу", у 2000-х він був ведучим "Большая стирка", потім були "Пусть говорят" та "Привет, Андрей", а зараз у нього своє шоу – "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

Андрій Малахов у 2001 році
Андрій Малахов у 2001 році / Фото: instagram.com/malakhov007

Здається, що всі російські зірки були в гостях у Малахова. Але далеко не з усіма він підтримує добрі стосунки – адже майже кожен його ефір – це скандал.

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Андрій Малахов та Бейонсе, 2008 рік
Андрій Малахов та Бейонсе, 2008 рік / Фото: instagram.com/malakhov007

У 2019-му із Малаховим посварилася Примадонна, якій не подобалися публікації про неї у виданні, головним редактором якого був Андрій. Тоді Пугачова навіть зателефонувала журналісту та накричала на нього.

До речі, Андрій Малахов є хрещеним батьком дітей Філіпа Кіркорова Алли-Вікторії та Мартіна. У ведучого також є син Олександр, який народився у 2017 році.

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Андрій Малахов із донькою Кіркорова Аллою-Вікторією
Андрій Малахов із донькою Кіркорова Аллою-Вікторією / Фото: instagram.com/malakhov007

Андрій Малахов знімався у кліпах Наташі Корольової та Анни Седокової, а також з'являвся у серіалах та фільмах, серед яких "Весілля з обміну" та "Кухня".

Андрій Малахов знявся у кліпі Анни Сєдокової
Андрій Малахов знявся у кліпі Анни Сєдокової / Фото: YouTube

Два роки тому Наташа Корольова збиралася подати до суду на Малахова, за те, що у його програмі обговорювали історію з коханкою Тарзана. Андрій у прямому ефірі розповів про першу зустріч чоловіка Корольової з коханкою Анастасією Шульженко, і співачка відреагувала на це погрозами на адресу шоумена.

Раніше відомий продюсер пригрозив розкрити таємниці особистого життя Андрія Малахова.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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