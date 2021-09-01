Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Бебі-бум

Скандал з Джа

Леді Ді у 10 фото

Що подивитися у кіно

Зізнання "татушки"

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Мама Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розсекретили спільне хобі (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
1 вересня, 07:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мама Дженніфер Лопес взяла участь у рекламному ролику, який знімав Бен Аффлек
/ Фото: скриншот

У Бена Аффлека хороші стосунки не тільки з дітьми Дженніфер Лопес , але і з її мамою – Гвадалупе. Нещодавно коханий Джей Ло став режисером рекламного ролика онлайн-букмекера. Взяти участь в ролику він запросив і маму Лопес. У рекламі вона з'явилася в епізодичній ролі – Гвадалупе грала в ігрові автомати в казино, а Бен проходив повз неї.

Реклама

Подейкують, що роль в ролику мама зірки отримала не по-знайомству, а й сама захоплюється азартними іграми, як і Бен. Одного разу Гвадалупе виграла в казино 2,4 мільйона доларів.

До слова, мама Дженніфер Лопес і Бен Аффлек завжди відмінно ладнали.

Гваделупе любить Бена і щаслива, що він знову став частиною життя Дженніфер. Вони люблять разом грати в азартні ігри, як робили це в минулому. Цього тижня у Бена була можливість попрацювати в Вегасі, і вона не могла не приєднатися, – сказав інсайдер порталу E! News.

Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:

Реклама

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року / Фото: Getty Images

Цього року Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

Реклама

Інші новини по темі:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Моргенштерн одружився. Як вам образи молодят?
Весілля серпня
Моргенштерн та Ділара розписалися
Ого!
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти