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Мама Наташі Корольової підтримала Україну та "попрощалась" зі своїм зятем-рашистом

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 09:58
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Людмила Поривай виступає проти війни в Україні, поки її донька Наташа Корольова мовчить, а зять Тарзан поклоняється "русскому міру"
Людмила Поривай відписалась від Тарзана-рашиста в Instagram
Людмила Поривай відписалась від Тарзана-рашиста в Instagram / Фото: Скріншот з YouTube, Instagram

Як з'ясувалось, у родині Наташі Корольової різні думки про війну Росії проти України. Так, Тарзан сліпо підтримує російську агресію та просуває пропаганду у себе в соцмережах. А ось старша сестра Корольової, яка раніше виступала під псевдонімом Руся, активно підтримує рідну країну.

Сама ж Наташа продовжує мовчати про кровопролиття, яке влаштували російські солдати на її батьківщині, та ниє про те, як у неї все погано.

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Тим часом мама артистки Людмила Поривай публічно зреклася зятя-путінолюба Сергія Глушка... щоправда лише в Мережі.

Так, Людмила Поривай відписалася від Тарзана у Instagram. Очевидно, у зіркової мами увірвавя терпець, бачачи, яку нісентіницю просуває чоловік її доньки та вихваляє російських військових-убивць.

Скріншот Instagram

Окрім того, мама Корольової вперше написала пост в соцмережі українською, підтримавши свою батьківщину, на яку напали російській солдати. Хоч вона і не назвала головного винуватця війни – Путіна.

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Моя сестричка, родичі, друзі, подруги та моя країна, в якій я народилася і яку люблю усією душею! Я переживаю і страждаю разом з вами! Вірю в те, що цей жах скоро закінчиться! Молю Бога за всіх вас! Моє серце з вами, – написала Людмила Поривай.

Нагадаємо, Людмила Поривай вже більше 30 років живе у США, куди переїхала після смерті батька Наташі Корольової в 1993 році. Там вона вийшла заміж за мігранта Ігоря Ельперіна, який переїхав до Штатів понад 40 років тому. В лютому зіркова мама відзначила своє 76-річчя.

Раніше ми повідомляли, як Дмитро Гордон засудив Наташу Корольову за мовчання.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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