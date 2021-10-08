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Мама Наташі Корольової показала, як живе в США (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
8 жовтня, 13:38
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Людмила Поривай є активним користувачем соцмереж. Для своїх передплатників мама співачки провела невелику екскурсію по району Майамі, в якому вже багато років живе
Мама Наташі Корольової розповіла про життя в США
Мама Наташі Корольової розповіла про життя в США / Фото: instagram.com/koroleva__star

Людмила Поривай, яка вразила розміром своєї пенсії в США , Вирішила більше розповісти про своє життя в Америці. Вона показала свою квартиру в Маямі і зізналася, що намагається щоранку ходити на пробіжку.

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Людмила Поривай в Майамі не нудьгує. Мама Наташі Корольової поділилася історією, як прийшла на нудистський пляж. За словами мама артистки, вона довго не зважилася відвідати це місце – їй було соромно. Але все-таки цікавість узяла своє.

Мужики вибігають з води і показують мені свої принади. І такі вони щасливі, що на них дивляться, – згадала історію Поривай.

Мама Наташі Корольової в США: Instagram

Шанувальники оцінили нове відео мами співачки і зазначили, що 75-річна Людмила Поривай відмінно виглядає.

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  • "Приголомшлива жінка. Здоров'я вам"
  • "Ви просто вогонь! Від вас виходить заряд бадьорості і позитиву"
  • "Яка ви кльова, красива, позитивна"
Instagram: Скріншот

Відзначимо, Людмила Поривай вже більше 30 років живе в США , куди переїхала після смерті батька Наташі Корольової в 1993 році. Там вона вийшла заміж за мігранта Ігоря Ельперіна, який переїхав до Штатів понад 40 років тому. Мама співачки зізнається, життя за океаном їй дуже подобається.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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