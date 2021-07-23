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Мама Наташі Корольової в вишиванці вразила Мережу піснями українською мовою (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
23 липня, 12:39
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Мама популярної співачки Наташі Корольової, Людмила Поривай, вже давно живе США. Зараз мама артистка приїхала до України
Мама Наташі Корольової заспівала на українською
Мама Наташі Корольової заспівала на українською / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Людмила Поривай, яка нещодавно розповіла про свою пенсію , проводить час в Києві. Колись мама Наташі Корольової працювала диригентом хорової капели "Світоч" і професором консерваторії. У неї в Україні залишилося багато друзів, колег і учнів.

Людмила Поривай вирішила зустрітися з колишніми своїми учнями. Звичайно, в Instagram вона поділилася відео із зустрічі.

Зустріч через 30 років з моїми студентами! Тепер це заслужені артисти- гордість України! – підписала одну з публікацій мама Наташі Корольової.

Для зістручі всі обрали вишиванки, мама Корольової не стала винятком.

Поділилася Людмила Поривай відео, як вони з її колишніми учнями співали "Многая літа".

Найкращі голоси України! – підписала публікацію мама Наташі Корольової.

Шанувальники оцінили нові публікації Людмили Поривай і не скупилися залишити багато приємних коментарів.

  • "Обожнюючи позитивних людей!"
  • "Краса, люблю Україну"
  • "Мама Люда в своїй професії! Відмінний диригент"

Раніше ми розповідали, що мама Наташі Корольової поділилася фото зі старшою дочкою.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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