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Марину Хлєбнікову після тривалої коми перевели з реанімації. Що відомо про стан зірки 90-х

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 10:38
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Близько трьох тижнів зірка 90-х провела у реанімації. Тепер на артистку чекає тривала реабілітація
Марину Хлєбнікову перевели до звичайної палати.
Марину Хлєбнікову перевели до звичайної палати. / Фото: Instagram

Лікарі таки змогли допомогти Марині Хлєбнікової, яка сильно постраждала внаслідок пожежі. Нараз стан співачки покращився.

Виконавицю "Чашки кофею" вже переводитимуть із реанімації до звичайної палати опікового відділення, про це повідомляє Telegram-канал "112".

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Попереду на 56-річну артистку чекає тривала реабілітація. Зазначимо, що напередодні у Хлєбнікової діагностували опік очей та зараження тканин обличчя на місці опіків. Вона тривалий час перебувала в медикаментозній комі через сильний біль, також її підключали до ШВЛ.

Раніше повідомляли, що у співачки пошкоджено понад 50% тіла. Але вже зараз кажуть про 20% опіків та інгаляційну поразку.

Ймовірно, що Марині Хлєбнікової в майбутньому доведеться перенести пластику обличчя. Але поки що про це говорити зарано.

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Знайома Хлєбникової розповіла про її залежність
Знайома Хлєбникової розповіла про її залежність / Фото: Instagram

Також нещодавно представники зірки заявили, що серйозних приводів для занепокоєння не має, про це пише "СтарХит".

За їхніми даними, Марина дихає сама без ШВЛ. А її стан стабілізується з кожним днем, і отримані травми поступово гояться. Втім на відновлення потрібно чимало часу.

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Що сталося з Мариною Хлєбніковою?

18 листопада стало відомо, що у квартири артистки виникла пожежа. Тоді ж писали, що Хлєбнікова заснула із сигаретою у своїй кімнаті, що призвело до спалаху. Деякі вважають, що вона в момент трагедії була п'яною. Але рідні Марини спростовують інформацію про нетверезість.

Зазначимо, що у момент пожежі вдома були співачка, її батьки та донька Домініка. Саме вона й викликала рятівників. Марину Хлєбнікову одразу доправили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу.

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Анастасія Рогожінська
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