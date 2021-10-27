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Затримка зарплати та домагання: на Цукерберга та його дружину подали до суду їхні підлеглі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
27 жовтня, 13:46
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Двоє людей, які раніше працювали в сім'ї генерального директора Facebook Марка Цукерберга та його дружини Прісцилли Чан, подали два судові позови проти пари
Марка Цукерберга та Прісциллу Чан звинуватили у домаганнях
Марка Цукерберга та Прісциллу Чан звинуватили у домаганнях / Фото: Getty Images

Першим позивачем виступає Міа Кінг, яка працювала в компанії Limitless Specialty Services LLC, що надавала Цукербергу з дружиною послуги безпеки. Другим позивачем є чоловік, який вважав за краще не називати своє ім'я, представившись як Джон Доу. Він був керівником домогосподарства подружжя, повідомляє NBC.

У документах, поданих до суду, стверджується, що сімейні компанії пари несуть відповідальність за сексуальні домагання та дискримінацію з боку співробітників компаній (тобто не самих Цукерберга та Чан). Тим не менш, в обох позовах як відповідачі фігурують Марк і Прісцілла. Їх також звинувачують у невиплаті заробітної плати.

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Марк Цукерберг та Прісцілла Чан
Марк Цукерберг та Прісцілла Чан / Фото: Getty Images

Бен ЛаБолт, представник сім'ї Чан-Цукерберг, заявив, що "окремі багатотижневі розслідування звинувачень" привели до висновку, що "ці звинувачення не можуть бути підтверджені". За його словами, сімейні компанії подружжя "дуже серйозно ставляться до скарг і неналежну поведінку на робочому місці та негайно розслідують подібні питання".

Подробиці скарг співробітників

Міа Кінг стверджує, що співробітники її компанії називали її "дівчиною з гетто", "с*кою" і обговорювали її груди. Вона також заявила, що її змушували працювати понаднормово і їй не виплачували заробітну плату.

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Крім того, Міа стверджує, що коли вона скаржилася на таке ставлення своїй колезі, та заявила, що в компанії "при владі чоловіки" і вони є головними.

У своїй 35-сторінковій скарзі Джон Доу пояснив, що він відповідає за "спостереження та керування різними об'єктами нерухомості сім'ї Цукерберг". Він стверджує, що ця посада призвела до того, що він працював більше 40 годин на тиждень і більше восьми годин на день, "за що йому ніколи не платили", і що неодноразово його "примушували працювати по 17 годин на день для підготовки власності до приїзду Цукерберга з дружиною.

Доу заявив, що страждає на епілепсію і був змушений виконувати завдання, які посилювали його стан або становили небезпеку, наприклад, лазити сходами або переносити важкі предмети. Крім того, Доу, який є гомосексуалістом, стверджував, що піддавався сексуальним домаганням та образам через належність його до ЛГБТК+.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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