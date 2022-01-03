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Майлі Сайрус мало не оголила груди під час новорічного виступу

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
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3 січня, 16:28
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В американської співачки стався курйоз на концерті. Майлі могла опинитися оголеною до пояса, але вчасно відреагувала
У Майлі Сайрус порвався топ на сцені
У Майлі Сайрус порвався топ на сцені / Фото: instagram.com/mileycyrus

Поп-зірка Майлі Сайрус виступала на святковому концерті "Miley's New Years Eve Party", який транслювався на телеканалі NBC. Для виходу на сцену вона вибрала легке вбрання: короткий срібний топ та міні-спідницю. Під час виконання свого хіта Party in the USA верх артистки почав сповзати вниз.

Співачка зрозуміла, що з одягом щось не так і відвернувшись від публіки, змогла вчасно прикрити груди. Сайрус повелася невимушено, ніби нічого не сталося вона продовжила співати спиною до камер.

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Технічна група програми також швидко відреагувала. Оператори віддали об'єктиви та показували ширший огляд.

Закінчивши виконувати пісню, артистка швидко зникла за лаштунками, щоб переодягнутися. Майлі Сайрус повністю зняла топ та накинула великий червоний піджак.

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Зараз усі дивляться на мене, а це найбільший одяг, який я носила на сцені, – пожартувала співачка, повернувшись до публіки.

Після цього інциденту багато шанувальників виконавиці заявили у Мережі, що вона справжній професіонал.

Журнал Forbes визначив найуспішніших і найвпливовіших людей світу в різних категоріях, у тому числі в музиці. Майлі Сайрус потрапила до списку "30 до 30".

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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