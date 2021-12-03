Майлі Сайрус та донька Сміта: хто потрапив у список Forbes "30 до 30"

Напередодні Нового року журнал Forbes підбив підсумки 2021-го та визначив найуспішніших та найвпливовіших людей світу у різних категоріях, зокрема музики. Хто ж потрапив у перелік?

Хто потрапив у список Forbes "30 до 30". / Фото: Instagram

Вже встиг опублікувати результати року сайт Spotify, де найчастіше українці слухали російських реперів. Тепер настала черга Forbes, де серед селебретіс можна побачити зовсім молодих та юних знаменитостей.

У виданні переконані, що у суперстарс, запропонованих у переліку категорії "Музика", є чимало перспектив у 2022 році. Адже вони стрімку розбудовують свою кар'єру.

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Зазначимо, що у списку Forbes "30 до 30" є багато музикантів як відомих, так і навпаки. Ми коротко розповімо, хто із найобговорюваніших зірок є у переліку.

29-річна артистка Майлі Сайрус, яка стала зіркою фотосесії та обкладинки Forbes, вдруге потрапила у цей рейтинг. Вперше це сталось у 2014 році, коли 21-річна поп-діва випустила альбом Bangerz, і "вляпалася" в скандал через гучний виступ на MTV Video Music Awards, де вона станцювала відвертий тверк.

Цьогоріч Майлі знову потрапила у рейтинг через низку досягнень, зокрема за потрапляння в чарт із шістьма альбомами у топ-5 на Billboard 200.

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Майлі Сайрус потрапила у Forbes. / Фото: Instagram

До топ-30 у категорії "Музика" потрапила і 18-річна Олівія Родріґо. Дебютний альбом знаменитості закріпився на першому місці в Billboard 200. Вона виграла три премії MTV VMA і була номінована на сім премій "Греммі-2022".

Олівія Родріґо потрапила у Forbes. / Фото: Instagram

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21-річна донька акторка Вілла Сміта – Віллоу також є у списку. Цікаво, що дівчина розпочала творчу кар'єру ще у 2010 році. Влітку цьогоріч вона випустила четвертий студійний альбом Lately I Feel Everything з треками за участю Тьєрри Вак та Авріл Лавін.

Віллоу Сміт потрапила у Forbes. / Фото: Instagram

28-річна реперка Saweetie потрапила до списку "30 до 30" після того, як вона отримала премію VMA за музичне відео "Best Friend" за участю Doja Cat, а також AMA у номінації "Найкращий новий виконавець".

Saweetie потрапила в Forbes. / Фото: Instagram

Щодо категорії "Кіно", то до перелігу потрапили зірка серіалу серіалу "Ейфорія" – Барбі Феррейра, рудоволоса акторка з фільму "Метелик" – Белла Торн, героїня з фільму Стівена Спілберга "Вестсайдській історії" – Рейчел Зеглер та інші.

Загалом у рейтингу Forbes перебувають ті зірки, які справді підкорили вершину та за короткий час змогли стати популярним, незважаючи на свій молодий вік. Сподіваємось, що селебретіс і надалі радуватимуть своїх шанувальників виступами та підкорюватимуть світ і рейтинги.

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