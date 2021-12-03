Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022

Алек не стріляв

Альбом Оксімірона

Тріумф Меган

ТОП Spotify

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Майлі Сайрус та донька Сміта: хто потрапив у список Forbes "30 до 30"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 11:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Напередодні Нового року журнал Forbes підбив підсумки 2021-го та визначив найуспішніших та найвпливовіших людей світу у різних категоріях, зокрема музики. Хто ж потрапив у перелік?
Хто потрапив у список Forbes "30 до 30".
Хто потрапив у список Forbes "30 до 30". / Фото: Instagram

Вже встиг опублікувати результати року сайт Spotify, де найчастіше українці слухали російських реперів. Тепер настала черга Forbes, де серед селебретіс можна побачити зовсім молодих та юних знаменитостей.

У виданні переконані, що у суперстарс, запропонованих у переліку категорії "Музика", є чимало перспектив у 2022 році. Адже вони стрімку розбудовують свою кар'єру.

Реклама

Зазначимо, що у списку Forbes "30 до 30" є багато музикантів як відомих, так і навпаки. Ми коротко розповімо, хто із найобговорюваніших зірок є у переліку.

29-річна артистка Майлі Сайрус, яка стала зіркою фотосесії та обкладинки Forbes, вдруге потрапила у цей рейтинг. Вперше це сталось у 2014 році, коли 21-річна поп-діва випустила альбом Bangerz, і "вляпалася" в скандал через гучний виступ на MTV Video Music Awards, де вона станцювала відвертий тверк.

Цьогоріч Майлі знову потрапила у рейтинг через низку досягнень, зокрема за потрапляння в чарт із шістьма альбомами у топ-5 на Billboard 200.

Реклама

Майлі Сайрус потрапила у Forbes.
Майлі Сайрус потрапила у Forbes. / Фото: Instagram

До топ-30 у категорії "Музика" потрапила і 18-річна Олівія Родріґо. Дебютний альбом знаменитості закріпився на першому місці в Billboard 200. Вона виграла три премії MTV VMA і була номінована на сім премій "Греммі-2022".

Олівія Родріґо потрапила у Forbes.
Олівія Родріґо потрапила у Forbes. / Фото: Instagram

Реклама

21-річна донька акторка Вілла Сміта – Віллоу також є у списку. Цікаво, що дівчина розпочала творчу кар'єру ще у 2010 році. Влітку цьогоріч вона випустила четвертий студійний альбом Lately I Feel Everything з треками за участю Тьєрри Вак та Авріл Лавін.

Віллоу Сміт потрапила у Forbes.
Віллоу Сміт потрапила у Forbes. / Фото: Instagram

28-річна реперка Saweetie потрапила до списку "30 до 30" після того, як вона отримала премію VMA за музичне відео "Best Friend" за участю Doja Cat, а також AMA у номінації "Найкращий новий виконавець".

Saweetie потрапила в Forbes.
Saweetie потрапила в Forbes. / Фото: Instagram

Щодо категорії "Кіно", то до перелігу потрапили зірка серіалу серіалу "Ейфорія" – Барбі Феррейра, рудоволоса акторка з фільму "Метелик" – Белла Торн, героїня з фільму Стівена Спілберга "Вестсайдській історії" – Рейчел Зеглер та інші.

Загалом у рейтингу Forbes перебувають ті зірки, які справді підкорили вершину та за короткий час змогли стати популярним, незважаючи на свій молодий вік. Сподіваємось, що селебретіс і надалі радуватимуть своїх шанувальників виступами та підкорюватимуть світ і рейтинги.

Читайте також:

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти