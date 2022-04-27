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Меган Фокс з нареченим п'ють кров один одного у ритуальних цілях

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 17:18
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Справді, від цієї екстравагантної парочки можна очікувати що завгодно!
Меган Фокс поділилась новими подробицями особистого життя
Меган Фокс поділилась новими подробицями особистого життя / Фото: instagram.com/meganfox

Акторка Меган Фокс та репер Machine Gun Kelly регулярно підтверджують той факт, що вони найепатажніша пара Голлівуду. Їхня поява на світських заходах провокує справжній фурор!

Цьогоріч Меган Фокс оголосила, що її 32-річний коханий, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, нарешті освідчився їй . Також вона зробила шокуючу заяву про те, що вони з нареченим після заручин "випили кров одне одного", щоб відзначити урочисту подію. Звісно ж, всі були впевнені, що це своєрідна метафора закоханих. Але не так то і було.

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У інтерв'ю для Glamour Меган Фокс зізналася, що вони справді пили кров одне одного.

Зірка пояснила, що йшлося лише про пару крапель крові, які були випиту в ритуальних цілях. Меган каже, що знається на такий питаннях, оскільки захоплюється езотерикою, астрологією, практикує медитацію та проводить різні ритуали в повний місяць і молодик.

Люди уявляють нас із кубками, ніби ми, як у "Грі престолів", п'ємо кров одне одного. Але це були лише кілька крапель. Але так, ми іноді споживаємо кров одне одного, тільки в ритуальних цілях. Ви не подумайте, що ми якісь божевільні та п'ємо бокалами, — пояснила Фокс.

Також акторка поділилась, що її наречений іноді буває дуже емоційним і в пориві почуттів буквально "готовий розрізати собі груди битим склом і сказати: "Візьми мою душу".

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Зазначимо, заради репера Меган Фокс розлучилася з Браяном Остіном Гріном. У експодружжя є троє дітей.

Machine Gun Kelly та Меган познайомилися на зйомках фільму "Північ на злаковому полі". Вони завжди разом відвідують світські заходи і перебувають у центрі уваги.

Нагадаємо, нещодавно Меган Фокс спровокувала чутки про розставання з Machine Gun Kelly, відвернувшись від його поцілунку.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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