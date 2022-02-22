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Меган Фокс з нареченим розбурхали Мережу: "Секс у них шалений, аж через фото пре"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 18:05
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Днями папараці спіймали акторку Меган Фокс та репера Machine Gun Kelly під час побачення у Берліні
Меган Фокс та її нареченого помітили у Берліні.
Меган Фокс та її нареченого помітили у Берліні. / Фото: Getty Images

Колсон Бейкер та Меган Фокс не розлучні з 2020 року. З того часу вони разом з'являвляються на світських тусовках. Репер не втомлювається освідчуватися Меган у коханні, та й сама акторка не раз говорила, що дуже щаслива. Цьогоріч Machine Gun Kelly нарешті освідчився своїй коханій. Тепер фани в очікуванні розкішного весілля.

На вихідних парочка прилетіла до Німеччини. Найімовірніше, вони відвідали Міжнародний кінофестиваль "Берлінале", в межах якого показували фільм "Телець", де вони разом зіграли.

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Одного вечора закоханих помітили в ресторані Берліна. Меган і Колсона спіймали папараці, коли вони вийшли з авто. Зірки явно були не раді фотографам, і всіляко намагались сховатись від них.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly відвідали ресторан у Берліні.
Меган Фокс та Machine Gun Kelly відвідали ресторан у Берліні. / Фото: Getty Images

Як видно, Меган була в бежевому топі, джинсах та довгому шкіряному пальті, а Колсон – у чорному костюмі та шовковій сорочці бренду Dolce & Gabbana.

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Також папараці їх підловили і в самому закладі. Фокс разом з нареченим сиділи поряд за столом і мило розмовляла весь вечір.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly.
Меган Фокс та Machine Gun Kelly. / Фото: Getty Images

Меган Фокс та Machine Gun Kelly.
Меган Фокс та Machine Gun Kelly. / Фото: Getty Images

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Меган Фокс та Machine Gun Kelly проводять часом разом.
Меган Фокс та Machine Gun Kelly проводять часом разом. / Фото: Getty Images

У Мережі зіркову парочку засипали компілментами. Деякі ж порівняли Меган Фокс із Монікою Белуччі через зовнішність:

  • Ось у них секс шалений напевно, аж через фото пре.
Скріншот Telegram
  • А де її діти? Хто їх виховує? Парочка супер!
Скріншот Telegram
  • Вона все більше на Белуччі стає схожою.
Скріншот Telegram

Нагадаємо, заради репера Меган Фокс розлучилася з Брайаном Остіном Гріном. У експодружжя є троє дітей.

Machine Gun Kelly та Меган Фокс познайомилися на зйомках фільму "Північ на злаковому полі".

Раніше ми розповідали, як акторка допомагає бойфренду впоратися з наркозалежністю .

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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