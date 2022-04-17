Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Леся і корабель

Дантес - ворог РФ

Концерт ONUKA

Кері і песик

Поцілунки Лопес

Звернення Рішара
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Меган Маркл і принц Гаррі з'явилися на гала-вечорі і зворушили всіх поцілунком

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 квітня, 08:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Герцоги Сассекські знову змусили всіх про себе говорити, не приховуючи своїх почуттів на публіці
Знаменита пара не ховала почуттів під час заходу
Знаменита пара не ховала почуттів під час заходу / Фото: Getty Images

Шанувальники герцогів Сассекських у захваті: у ці дні вони перебувають з офіційним візитом в Нідерландах, і тепер від них з'являється все більше новин, а також приводів обговорювати нові образи Меган Маркл. І після вчорашньої появи знаменитої пари на публіці всі тільки й говорять про зворушливий прояв почуттів закоханих.

Вчора ввечері королівська пара прибула на урочисту церемонію відкриття "Ігор нескорених", які заснував та якими продовжує опікуватися принц Гаррі.

Реклама

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Подружжя вийшли на стадіон до учасників та гостей, тримаючись за руки. І Меган, і Гаррі виступили з промовою. Також усі стали свідками зворушливого моменту, як герцоги Сассекські не стримали почуттів.

Пара не стримувала почуттів
Пара не стримувала почуттів / Фото: Getty Images

Реклама

Їхній поцілунок на сцені зараз обговорюють усі.

Поцілунок Меган та Гаррі тепер у всіх на вустах
Поцілунок Меган та Гаррі тепер у всіх на вустах / Фото: Getty Images

Після цього вони спостерігали за виступами інших із зали.

Реклама

Церемонія відкриття "Ігор нескорених" вдалася
Церемонія відкриття "Ігор нескорених" вдалася / Фото: Getty Images

Образ герцогині точно удостоївся компліментів. Вона вибрала стильний топ із відкритими плечима та чорні прямі штани.

Образ герцогині отримав компліменти
Образ герцогині отримав компліменти / Фото: Getty Images

Ми з нетерпінням чекаємо на нову появу пари на публіці!

Також у Мережі обговорюють, чому принци Вільям і Гаррі не зустрілися у Лондоні.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти