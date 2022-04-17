Меган Маркл і принц Гаррі з'явилися на гала-вечорі і зворушили всіх поцілунком

Герцоги Сассекські знову змусили всіх про себе говорити, не приховуючи своїх почуттів на публіці

Знаменита пара не ховала почуттів під час заходу / Фото: Getty Images

Шанувальники герцогів Сассекських у захваті: у ці дні вони перебувають з офіційним візитом в Нідерландах, і тепер від них з'являється все більше новин, а також приводів обговорювати нові образи Меган Маркл. І після вчорашньої появи знаменитої пари на публіці всі тільки й говорять про зворушливий прояв почуттів закоханих.

Вчора ввечері королівська пара прибула на урочисту церемонію відкриття "Ігор нескорених", які заснував та якими продовжує опікуватися принц Гаррі.

Реклама

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Подружжя вийшли на стадіон до учасників та гостей, тримаючись за руки. І Меган, і Гаррі виступили з промовою. Також усі стали свідками зворушливого моменту, як герцоги Сассекські не стримали почуттів.

Пара не стримувала почуттів / Фото: Getty Images

Реклама

Їхній поцілунок на сцені зараз обговорюють усі.

Поцілунок Меган та Гаррі тепер у всіх на вустах / Фото: Getty Images

Після цього вони спостерігали за виступами інших із зали.

Реклама

Церемонія відкриття "Ігор нескорених" вдалася / Фото: Getty Images

Образ герцогині точно удостоївся компліментів. Вона вибрала стильний топ із відкритими плечима та чорні прямі штани.

Образ герцогині отримав компліменти / Фото: Getty Images

Ми з нетерпінням чекаємо на нову появу пари на публіці!

Також у Мережі обговорюють, чому принци Вільям і Гаррі не зустрілися у Лондоні.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.