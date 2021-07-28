Меган Маркл і принца Гаррі засудили за занадто дорогий будинок в США. Він коштує 14 млн. доларів

Не кожен день члени британської сім'ї переїжджають жити до Каліфорнії, тому нове місце проживання Меган Маркл і принца Гаррі так зацікавило громадськість

Будинок Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Getty Images, movoto.com

Однак саме дорога нерухомість і стала причиною нової хвилі критики на адресу принца Гаррі та Меган Маркл, дочка яких зможе офіційно претендувати на корону. Регулярні скарги зоряної пари "набридли" багатьом британцям, про що згадав королівський експерт.

Як повідомляє Express, вартість будинку Меган Маркл і принца Гаррі в Каліфорнії, Монтесіто, досягає 14 мільйонів доларів (близько 375 мільйонів гривень).

Особняк принца Гаррі і Меган Маркл / Фото: Скріншот з YouTube

Коментарі експерта Джонатана Сакердоті виникли після того, як принц Гаррі оголосив про свою нову книжкову угоду. Він напише відверті мемуари, які детально опишуть його досвід як члена королівської сім'ї.

Багато хто чекає, що в книзі онук королеви знову розповідатиме про мінуси життя в палаці, в той час, як сам він живе в достатку зі своєю дружиною.

Вони живуть в особняку за 14 мільйонів доларів в Монтесіто, хоч і з курятником, але їм нема на що скаржитися в порівнянні з більшістю людей. Я не хочу здатися несимпатичним, у принца Гаррі дійсно було важке виховання, і, можливо, буде цікаво прочитати ту біографію, яку, за його словами, він збирається написати, але люди втомилися чути від них скарги, – сказав королівський експерт.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

Водночас, на думку експерта, якщо в мемуарах не буде розповіді про проблеми принца Гарри, читати їх буде цікаво.

До речі, по сусідству з Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто знаходяться вдома телеведучих Опри Вінфрі та Еллен Дедженерес, а також Роба Лоу, який виставив свій особняк на продаж після переїзду герцогів.

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