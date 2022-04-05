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Меладзе, який виступав проти війни в Україні, повернувся до концертів у Росії

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 13:52
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Співак співав для петербурзької публіки на закритій вечірці
Валерій Меладзе повернувся до концертів у росії
Валерій Меладзе повернувся до концертів у росії / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Валерій Меладзе, схоже, витримав паузу та повернувся до концертної діяльності. Артист ще 24 лютого закликав зупинити війну, після чого потрапив до чорного списку російського музичного каналу .

Подейкували, що через це Меладзе не зможе виступати на території Росії, що його "скасують". Але це не так. Принаймні щодо малих майданчиків.

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Так, напередодні Валерій Меладзе дав концерт на приватному заході у Санкт-Петербурзі.

Десь у Пітері зараз виступає Валерчик. На дні народження подруга. Вітаю, звичайно, але, як ви розумієте, не від щирого серця, – повідомляється в Telegram-каналі Admin.anshlak .

Валерій Меладзе виступив у Санкт-Петербурзі / Фото: https://t.me/kgavrilovnanews/7458

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У коментарях аудиторія журиться з приводу виступу Валерія Меладзе – мовляв, як він сміє співати у Росії після всього, що наговорив?

  • "А це нормально взагалі після всього, що він наговорив?"
  • "Вони з Брежнєвою за бабки, і чималі, літають у РФ працювати"
  • "Валерія повія"
  • "За 70 шматків євро готовий виступити хоч в Усть вжопінську"

Нагадаємо, з російських артистів Максим Галкін та Валерій Меладзе одними з перших прокоментували вторгнення Росії до України.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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