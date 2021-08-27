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Менеджерка МакSим розповіла, що відбувається зі співачкою після виписки з лікарні

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 серпня, 17:56
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Зараз співачка МакSим відновлюється після тривалого перебування в штучній комі. Вона пробула в лікарні більше місяця
Менеджерка МакSим розповіла, як себе почуває співачка після виписки з лікарні
Менеджерка МакSим розповіла, як себе почуває співачка після виписки з лікарні / Фото: instagram.com/maksimartist, 52gkb.ru

13 серпня співачка МакSим повернулася додому. Лікарі відразу заявили, що, ймовірно, вона не зможе співати навіть після реабілітації.

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Зараз Максим проходить курс відновлення під наглядом фахівців. Зі співачкою дозволили побачитися деяким її друзям.

Відновлюється, намагається гуляти кожен день з лікарем, займається дихальною гімнастикою. Друзі провідують, – розповіла виданню "Газета.ру" менеджерка артистки Яна Богушевська.

Вона зазначила, що у Марини не виникає складнощів з тим, щоб говорити, але про спів мови йти не може. Принаймні, деякий час.

Співачці МакSим стало краще – вона вийшла з коми
Співачці МакSим стало краще – вона вийшла з коми / Фото: YouTube

Що сталося з МакSим

15 червня цього року співачку МакSим госпіталізували. Практично відразу її підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Через погіршення стану здоров'я зірку ввели у штучну кому. На початку серпня співачка вийшла з коми. Представники МакSим підтвердили, що вона прийшла до тями, а директора співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.

Дивіться виступ МакSим перед тим, як її госпіталізували:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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