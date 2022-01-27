Меньшиков про крадіжку вистави відомого режисера: "Якби хотів, вкрав би щось талановитіше"

Днями відомий режисер звинуватив актора у крадіжці його спектаклю та обмані. Натомість Меньшиков не забарився з відповідю і гостро висловився в бік Доліна

Олег Меньшиков відповів на звинувачення режисера Олега Доліна у "крадіжці вистави". / Фото: Скріншот з YouTube

Вчора режисер Олег Долін публічно заявив, що художній керівник театру ім. Марії Єрмолової Олег Меньшиков без причин усунув його від вистави "Дванадцята ніч", а театр не виплатив йому авансу за півроку роботи над постановкою.

У відповідь Олег Меньшиков записав відеозвернення до режисера. Актор заявив, що розірвання договору між театром та Доліним було засноване на угоді двох сторін. За словами Меньшикова, режисеру також запропонували компроміс щодо гонорару за роботу над виставою та щодо авторства, проте він відмовився від цього.

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Олег Меньшиков без причин усунув від спектаклю Олега Доліна. / Фото: Instagram

Також Меньшиков пояснив, що скасовувати спектакль ніхто не збирався, оскільки це було б недоречно.

Якому художньому керівнику будь-якого театру спаде на думку ідея скасувати за два місяці виставу, в якій задіяні Олександр Петров, Стася Милославська, Олександра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков — провідні артисти Театру Єрмолової?, – звернувся до режисера Меньшиков.

Водночас, на думку актора, поставлена ​​Доліним вистава "за всіма творчими складовими не може бути показана глядачеві". Саме тому постановку можуть скасувати, незважаючи на те, що театр, за оцінками Меньшикова, зазнає збитків приблизно в 32 мільйони рублів.

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Меньшиков не зміг промовчати й щодо звинувачення в крадіжці. Він заявив що, якби він "захотів щось вкрасти, то вкрав би щось талановитіше".

Також актор назвав "людською підлістю" згадку режисером скандалів у театрі.

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Будь-який художник має право на провал, успіх, помилку, перемогу, поразку. Але будь-який художник у будь-якій ситуації повинен зберігати людську та професійну гідність. Я не збираюся вступати з тобою у діалог. Для мене ти нерукостирний, – звернувся наостанок Меньшиков до Доліна.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Регіна Тодоренко кинула на гроші письменницю, яка писала за неї два роки дитячу книгу.