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Мене просто зламали: Христина Асмус втекла з роботи

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 11:08
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Зірка популярних серіалів Христина Асмус вирішила залишити свої колишні турботи в столиці і поїхала на природу. За словами акторки, вона втекла зовсім одна
Христина Асмус виїхала в Карелію
Христина Асмус виїхала в Карелію / Фото: instagram.com/asmuskristina

Після того як Христину Асмус розкритикували за відверте фото через стрілянину в Пермі, а її ексчоловік Гарік Харламов перестав приховувати свою нову дівчину, акторка вирішила залишити все і вирушити на відпочинок.

Про це зірка розповіла в Instagram і опублікувала фото з Республіки Карелія, куди вона і поїхала на три дні. Як зізналася акторка, на більшу кількість днів – у неї немає часу.

Я втекла! Кілька днів тому. З роботи. Від людей. Від себе, яка боїться зупинитися в житті. Втекла в Карелію. Поїздка стала для мене несподіванкою, – написала зірка.

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За словами акторки, їй просто необхідно було терміново виїхати на відпочинок.

Кількість проєктів і пекельні графіки мене просто зламали... Я знала, що якщо залишуся, то напхаю себе роботою. Тому втекла. Одна. Мені треба було подумати, поспати, відновитися, полікуватися і налаштуватися на новий марафон, – розповіла акторка.

Втім, Христина Асмус виявила, що не вміє відпочивати та розслаблятися. Акторка зазначила, що боїться бездіяльності.

Христина Асмус виїхала зі столиці
Христина Асмус виїхала зі столиці / Фото: instagram.com/asmuskristina

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Нагадаємо, що минулого літа Крістіна Асмус заявила про розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим. Експодружжя були разом вісім років і, згідно з чутками, саме акторка була ініціаторкою розриву.

Більше деталей про розрив Гаріка Харламова і Христини Асмус дізнайтеся в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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