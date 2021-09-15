Михайло Єфремов почав втрачати зір в колонії

Сестра Михайла Єфремова розповіла про проблеми зі здоров'ям актора, які почалися через роботу в колонії

57-річний Михайло Єфремов ледь не помер прямо в колонії / Фото: Getty Images

Зараз Михайло Єфремов відбуває покарання у виправній колонії в Білгородській області за смертельне ДТП в Москві, в якому він був визнаний винним . Як стверджують близькі актора він втрачає зір. Михайло працює на швейній машинці, вшиває блискавки.

Робота така, що велика напруга для очей. Це позначилося – зір сильно сів. Уже в окулярах читає, гірше став бачити, – розповіла сестра актора Анастасія виданню kp.ru.

Сестра Михайла Єфремова розповіла, вони спілкуються по телефону щотижня, але приїжджати до нього в колонію актор забороняє. Лише зрідка Єфремова відвідує його дружина Софія Круглікова.

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Актор Михайло Єфремов / Фото: Getty Images

Артист швидко звик до суворого режиму і не скаржиться на умови в колонії.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться засідання, де будуть розглянуті касаційні скарги адвокатів Михайла Єфремова. Актор братиме участь в слуханні по відеозв'язку. Відомо, що його захист має намір просити у суду знизити строк покарання і перевести Єфремова в колонію-поселення.

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Що сталося з Михайлом Єфремовим:

8 червня 2020 роки він став учасником ДТП, в якому загинув чоловік. Jeep Grand Cherokee Єфремова перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу і влетів в фургон Сергія Захарова. Той пізніше помер в лікарні.

8 вересня минулого року відбулося судове засідання, на якому Пресненський суд Москви визнав Михайла Єфремова винним у смертельному ДТП.

Дивіться в сюжеті, хто із зірок мало не загинув в ДТП:

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