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Єфремов втрачає зір

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Єфремов залишиться відбувати повний строк в колонії – суд відхилив прохання актора

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 13:33
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Актор Михайло Єфремов в минулому році був засуджений до восьми років позбавлення волі. Пізніше йому вдалося зменшити строк до семи з половиною років. Сьогодні артист знову спробував домогтися пом'якшення покарання
Актор Михайло Єфремов
Актор Михайло Єфремов / Фото: Getty Images

Михайло Єфремов відбуває покарання у виправній колонії в Білгородській області за смертельне ДТП в Москві, в якому він був визнаний винним. За словами сестри Михайла, він почав втрачати зір. Невідомо, що буде далі, адже перебувати в колонії артист буде ще сім років.

Сьогодні в Москві відбулося судове слухання, на якому актор з адвокатами спробував домогтися пом'якшення вироку. На жаль, суд прохання відхилив. Про це повідомляє "СтарХит".

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Повідомляється, що під час судового засідання 57-річний Єфремов взяв слово і розповів про передісторію ДТП, винуватцем якої він опинився. Він зізнався, що почав зловживати алкоголем через низку проблем і переживань, зокрема через смерть матері, а також близької людини, актриси і театральної режисерки – Галини Волчек. Також артист поскаржився на здоров'я і зазначив, що в колонії воно тільки погіршуватиметься.

Михайло Єфремов
Михайло Єфремов / Фото: Getty Images

Що сталося з Михайлом Єфремовим

8 червня 2020 роки він став учасником ДТП, в якій загинув чоловік. Jeep Grand Cherokee Єфремова перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу і влетів в фургон Сергія Захарова. Той пізніше помер в лікарні.

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8 вересня минулого року відбулося судове засідання, на якому Пресненський суд Москви визнав Михайла Єфремова винним у смертельній ДТП.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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