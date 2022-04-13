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Міккі Рурк закликав США і НАТО діяти рішучіше: Давайте дамо українцям усе, що їм потрібно

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 20:32
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Американський актор та сценарист у себе в соцмережах підтримав Україну
Міккі Рурк висловився про війну в Україні
Міккі Рурк висловився про війну в Україні / Фото: Getty Images

Список західних артистів, які виступають проти російської агресії та закликають допомагати Україні, все поповнюється. Міккі Рурк уважно стежить, як українці дають відсіч рашистам. Актор, як і все, переживає за Маріуполь.

22 тисячі людей похилого віку, дітей та членів їхніх сімей загинули в Маріуполі внаслідок бомбардувань. Тепер, що ще гірше, Росія посилає туди відомого генерала Олександра Дворнікова, репутація якого відома ще після війни з Сирією, де гинули мирні жителі. Ця людина – безсердечний, безжальний м'ясник, – написав Міккі Рурк, додавши в пост у Instagram фото генерала, який віднедавна керує військами РФ у війні з Україною.

/ Фото: Instagram

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Актор закликав уряд США та керівництво НАТО почути прохання Володимира Зеленського дати Україні більше зброї.

Щодня сміливий і рішучий президент України Зеленський продовжує добувати у світу зброю, необхідну для захисту країни від цього безглуздого кошмару, який день і ніч твориться в Україні. Якого дідька США та всі країни НАТО не можуть дати президентові Зеленському те, що його народу потрібне для боротьби. Українці — сміливі та горді люди, які хочуть жити за демократичного режиму. У нас є дах над головою, є їжа в будинку, ми вечеряємо в гостях, ходимо в кіно, беремо дітей у парк та спимо ночами у своїх ліжках, не ховаючись у підпіллі. Відмовки США та НАТО – це просто слова. Слова без сенсу, слова без мети. Я слухаю новини і не можу навіть повечеряти, спостерігаючи за цією бойнею, цією довбаною кривавою лазнею, і щоночі одне й те саме. Президент Зеленський благає світ відправити їм зброю. Забудьте про все це лайно, про те, як ви ведете чесну війну чи нечесну війну. Давайте знімемо наші гребані рукавички і дамо цим людям все, що їм потрібне.

Нагадаємо, раніше Шон Пенн думав приїхати до України та взяти в руки зброю, щоб протистояти російським окупантам.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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