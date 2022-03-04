Міла Куніс разом із Ештоном Катчером збирає для України допомогу

Американська акторка з українським корінням Міла Куніс та її чоловік актор Ештон Кутчер також підтримали Україну

Міла Куніс і Ештон Катчер підтримали Україну / Фото: Getty Images

Слідом за Раяном Рейнольдсом та Блейк Лайвлі подружжя також планує пожертвувати 3 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Окрім цього, Куніс та Катчер самі збирають 30 мільйонів доларів для того, аби передати їх нашій країні.

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У той час як ми є свідками мужності українців, ми також є свідками неймовірного тягаря тих, хто вибрав безпеку. Через GoFundMe цей збір коштів вплине на зусилля з надання біженцям та гуманітарної допомоги. Фонд принесе користь Flexport.org та Airbn, двом організаціям, які активно працюють на місцях і надають негайну допомогу тим, хто її найбільше потребує. Flexport.org організовує доставку гуманітарної допомоги до місць розміщення біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безкоштовне короткострокове житло біженцям з України. Бути з Україною означає підтримувати українців, – йдеться в повідомленні подружжя.

Міла Куніс додала, що вона народилася в Чернівцях і сьогодні "як ніколи пишається, що вона українка".

Нагадаємо, акторка народилась 14 серпня 1983 у єврейській родині. У 1991 році її родина емігрувала з України й оселилася у Лос-Анджелесі.

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З квітня 2012 Міла перебуває у фактичному шлюбі з актором Ештоном Кутчером, з яким вона заручена з лютого 2014 року. У пари є дочка — Ваєтт Ізабель Кутчер. У 2015-му Куніс і Кутчер офіційно одружилися. А через рік у них народився син Димитрій Портвуд Кутчер.

Ештон Кутчер і Міла Куніс / Фото: Getty Images

У серпні 2017 року акторка вперше після еміграції разом зі своїм чоловіком та дочкою побувала в рідному місті – зіркова пара прилетіла приватним літаком до Чернівців буквально на кілька годин із Будапешту, де актори брали участь у кінозйомках.

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Раніше Мілла Йовович емоційно висловилась про війну Росії проти України. Також акторка Чулпан Хаматова з колегами відкрито виступила проти війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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