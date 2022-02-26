Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну і народ бомблять!"

Американська акторка з українським корінням емоційно висловилась про війну Путіна проти України

Мілла Йовович висловилася про війну Росії проти України. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Третій день поспіль українська армія старанно боронить нашу рідну країну від російських загарбників і третій день поспіль багато світових зірок звертаються до Кремля з закликами зупинити війну. Не змогла пройти осторонь війни в Україні і Мілла Йововчич, адже це її історична батьківщина.

В Instagram знаменитість розповіла своїм фанам про те, що зараз переживає народ України і як ця сутиція її хвилює:

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Я з розбитим серцем і приголомшена, намагаючись осмислити події цього тижня на моїй батьківщині, в Україні. Мою країну і народ бомблять. Друзі та сім'я ховаються. Моя кров і моє коріння походять як з Росії, так і з України на частини, спостерігаючи за жахом, що розгортається, руйнуванням країни, переміщенням сімей, навколо яких все їхнє життя лежить в обвуглених уламках, – написала акторка.

Окрім того, Мілла Йовович згадала війну на батьківщині її батька – в колишній Югославії і те, що він розповідав своїй сім'ї про травми та терор, які пережив.

Війна. Завжди війна. Лідери, які не можуть принести мир. Нескінченна сила імперіалізму. І завжди народ розплачується кров'ю та сльозами, – додала акторка.

Також зірка прикріпила посилання у профілі на організації, які можуть допомогти українцям.

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Нагадаємо, Мілла Йовович народилася у 1975 роців Києві. У 1980-му вона разом з батьками переїхала до Лондона, а потім – до США. Нагадаємо, мама Мілли – Галина Логінова виросла в Україні, а батько Богдан Йовович – у Чорногорії.

До речі, сім'я Кардашян підтримала Україну. Також Мадонна опублікувала пост про події, за якими слідкує весь світ.