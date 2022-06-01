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Міс Крим-2022 із Полтави нарвалася на критику в Мережі: "Соромно, що вона полтавка" (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 червня, 21:42
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Полтавчанку Ольгу Валєєву після перемоги у конкурсі краси "Міс Крим-2022" жорстко розкритикували у Мережі. Модель звинувачують у зловживанні пластикою та фотошопом
Місіс Королева Крим-2022 нарвалася на хейт / Фото: instagram.com/queen_of_russia_krim_
Місіс Королева Крим-2022 нарвалася на хейт / Фото: instagram.com/queen_of_russia_krim_

Нещодавно на анексованому півострові відбувся конкурс краси "Міс Крим-2022". У конкурсі краси титул "Місіс королева краси" здобула уродженка Полтави Ольга Валєєва.

Щаслива володарка корони поспішила поділитися радістю у соціальних мережах та опублікувала кілька знімків із конкурсу.

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Міс Крим-2022
Міс Крим-2022

Однак у соціальних мережах перемога дівчини викликала бурхливу реакцію у користувачів. Багато хто виявився не згодним з вибором журі і вважав Ольгу негідною такого звання. Причиною стали численні татуювання на тілі моделі, а також контурна пластика обличчя.

У Мережі розкритикували Місіс Королеву Криму-2022
У Мережі розкритикували Місіс Королеву Криму-2022

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Під фотографіями переможниці з'явилося сотні коментарів із критикою її зовнішності. На думку коментаторів, у конкурсі краси не може перемогти дівчина з неприродними рисами обличчя та зайвою пластикою. Крім того, висміяли коментатори не лише саму Ольгу, а й російських членів журі.

  • "Яка влада, така й краса"
  • "Одразу видно, що натуральна краса"
  • "Без сліз не глянеш"
  • "Це жарт якийсь?"
  • "Соромно, що вона полтавка"
Скріншот

Про переможницю відомо мало, адже основний обліковий запис моделі заблокували в Мережі. Своє походження полтавка теж не згадує, а лише пише, що живе у Сімферополі.

Проте, за публікаціями в інтернеті, помітно, що дівчина любить вести "гарний" спосіб життя і часто ділиться відвертими знімками.

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Ольга Валєєва публікує відверті фото у Мережі
Ольга Валєєва публікує відверті фото у Мережі

За словами деяких видань, моделі приписують роботу дівчини легкої поведінки у ескорт-послугах. Сама Ольга не коментує нападки з боку публіки.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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