Міс світу 2021: дивіться найяскравіші національні костюми учасниць (фото)

Зовсім скоро у Пуерто-Ріко обиратимуть "Міс світу-2021". Розповідаємо, у який традиційних нарядах з'являться конкурсантки на міжнародному конкурсі краси

Як виглядають учасниці конкурсу "Міс світу-2021" / Фото: missworld

У ніч з 16 на 17 грудня 2021 року вже стане відоме ім'я переможниці "Міс світу-2021". За престижний титул та корону змагатимуться представниці 32 країн, серед них і українка – Олександра Яремчук, яка веде активну підготовку до важливого заходу.

Напередодні масштабного б'юті-огляду на офіційному сайті Miss world показали знімки дівчат у національних яскравих костюмах, які виглядають приголомшливо! "Сьогодні" обрали 10 найкращих, на думку редакції, образів, які демонструватимуть красуні на подіумі перед усім світом. Приємного перегляду!

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Представниця України 22-річна Олександра Яремчук підготувала для конкурсу національний український костюм із вишивкою ручної роботи. Як ми бачимо, на білій обтягуючій сукні червоним кольором вишиті елементи національних мотивів. Із аксесуарів у Саші є екстравагантний вінок із золотим колоссям та вуаллю.

Україна / Фото: missworld

До речі, над образом працювала українська дизайнера Леся Потока, яка є творцем костюмів для шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

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Для фінального дефіле українка підготувала розкішну вечірню сукню фіолетофого відтінку з повітряним шлейфом і елегантним розрізом на нозі. Цей look створила дизайнерка Катерина Лукашик.

На підготовку вечірнього вбрання Олександри Яремчук для Міс Світу в Пуерто-Ріко пішло 50 метрів тканини / Фото: Сьогодні

Решта претенденток також здивують глядачів своїми незвичайними традиційними костюмами.

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Так, представниця Іспанії продефілює у екстравагантній чорній сукні приталеного крою, яка має пишний низ.

Іспанія / Фото: missworld

Конкурсантка з Туреччини покажеться у золотій напівпрозорій сукні з сексуальним розрізом. Також до цього образу дівчина додала цікавий головний убір та розпустила волосся.

Туреччина. / Фото: missworld

Красуня з Кот-д'Івуару продемонструвала неординарну сукню прикрашену мушлями. Доповнювали цей образ різноманітні морські прикраси та традиційний тюрбан на голові.

Кот д'Івуар. / Фото: missworld

Представниця Фінляндії показала розкішну довгу й пишну сукню білого кольору. Такий образ чимось нагадує тендітного янгола.

Фінляндія. / Фото: missworld

А ось учасниця з Венесуели буде підкорювати глядачів яскравим костюмом, що складається зі штанів та піджаку. Із аксесуарів дівчина одягла стильний капелюх.

Венесуела. / Фото: missworld

Окрім того, збираються вражати своїми нарядами представниці з Філіппін, Молдови, Сомалі та Люксембургу.

Філіппіни. / Фото: missworld

Молдова. / Фото: missworld

Сомалі. / Фото: missworld

Люксембург. / Фото: missworld

Нагадаємо, днями пройшов ще один престижний конкурс краси "Міс Всесвіт-2021", де корону отримала представниця Індії Харнааз Сандху. Що відомо про 21-річну переможницю – читайте тут.

Україну на "Міс Всесвіт-2021" представляла Анна Неплях, яка не потрапила до ТОП-16. Дівчина вже висловилася про фінал конкуру краси та заявила, що не засмучується.

Загало за корону у 70-му міжнародному конкурсі краси Miss Universe змагалися претендентки із 80 країн світу. Друге та третє місце зайняли конкурсантки з Парагваю – Надя Феррейра і Південної Африки – Лалела Мсване.