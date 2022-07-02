Молода мама Ріанна вперше вийшла в світ після пологів (відео)

Співачка після народження первістка засвітилася на публіці. Ріанна відвідала один із заходів її бойфренда A$AP ROCKY

Ріанна вперше після пологів вийшла на публіку / Фото: Колаж: Сьогодні

Королева R'n'B у травні цього року вперше стала мамою. У Ріанни та її бойфренда A$AP ROCKY народився хлопчик.

Після народження первістка співачка намагалася не з'являтися на публіці. Але через місяць все ж таки вирішила відвідати один захід. Ріанна вирушила до Лондона разом із батьком своєї дитини. Там A$AP ROCKY виступив на фестивалі Wireless Fest.

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Співачку помітили у натовпі людей, поки вона разом зі своєю охоронною пробиралася на місце, щоб насолодитися виступом бойфренда.

I love when Rih has an attitude https://t.co/6cqZWcy56y - Heauxesha (@ Heauxesha) July 2, 2022

Як повідомляє видання TMZ, виконавиця приїхала до столиці Великої Британії разом зі своїм маленьким сином Ріану з малюком помітили під час посадки на літак в аеропорту Лос-Анжелеса.

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Щодо кар'єри Рірі, то артистка поки що взяла паузу і повністю віддалася материнству – їй подобається бути в ролі мами, і вона вже звикла до цього стану.

Ріанна та A$AP Rocky

Хоч Рірі народила сина в Лос-Анджелесі, але виховувати його там не планує. Як відомо, співачка разом з A$AP Rocky та малюком переберуться на острів Барбадос – на батьківщину зірки.