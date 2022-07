Молода мама Ріанна вперше вийшла в світ після пологів (відео)

Королева R'n'B у травні цього року вперше стала мамою. У Ріанни та її бойфренда A$AP ROCKY народився хлопчик.

Після народження первістка співачка намагалася не з'являтися на публіці. Але через місяць все ж таки вирішила відвідати один захід. Ріанна вирушила до Лондона разом із батьком своєї дитини. Там A$AP ROCKY виступив на фестивалі Wireless Fest.

Співачку помітили у натовпі людей, поки вона разом зі своєю охоронною пробиралася на місце, щоб насолодитися виступом бойфренда.

I love when Rih has an attitude https://t.co/6cqZWcy56y