Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно

Меган Маркл - 40!

Стан МакSим

Заборона на в'їзд Кіркорова

Kyivstoner стане батьком

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Молода дружина Петросяна зворушила Мережу рідкісними фото з сином: Мамине щастя

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
4 серпня, 15:16
Копіювати лінк
Тетяна Брухунова і Євген Петросян разом вже більше трьох років. Подружжя виховує спільного сина Вагана, який народився в минулому році
Тетяна Брухунова поділилася рідкісними фото з сином Ваганом
Тетяна Брухунова поділилася рідкісними фото з сином Ваганом / Фото: instagram.com/bruhunova

32-річна дружина 75-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, яка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям, хоч і активний користувачів соцмереж, але сімейними знімками вважає за краще не ділитися.

Але цьогу разу дружина Петросяна вирішила зробити виняток, розмістивши в Instagram фото з сином на прогулянці.

Дружина Євгена Петросяна показала підрослого сина
Дружина Євгена Петросяна показала підрослого сина / Фото: instagram.com/bruhunova

Тетяна Брухунова поділилася фото з маленьким сином Ваганом
Тетяна Брухунова поділилася фото з маленьким сином Ваганом / Фото: instagram.com/bruhunova

Тетяна Брухунова рідко публікує фото сина Вагана
Тетяна Брухунова рідко публікує фото сина Вагана / Фото: instagram.com/bruhunova

Для прогулянки з сином молода мама вибрала барвистий наряд. Вона поєднала білу футболку та брючний комбінезон з строкатим квітковим принтом.

У коментарях Тетяну Брухунову засипали компліментами.

  • "З дітьми ніби заново пізнаємо цей світ"
  • "Чудові фотографії"
  • "Мамине щастя"
  • "Яка краса"

В тренді

Що відомо про стосунки Тетяни Брухуновой і Євгена Петросяна:

Євген Петросян і Тетяна Брухунова одружилися в 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко, з якої ще довгий час після розлучення ділив майно. У квітні 2020 року у Євгена та Тетяни народився син Ваган.

Тетяна ніколи не публікує в Instagram фото з чоловіком.

Після того, як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, на них посипалися обурені коментарі з боку громадськості – хтось упевнений, що цей союз несправжній, інші пишуть, що Тетяна годиться Євгену у внучки і така різниця в віці неприйнятна.

Пара не звертає уваги на коментарі хейтерів, лише зрідка Тетяна відповідає найактивнішим з них і просить не турбувати її родину.

Які таланти у дітей зірок – дивіться сюжет:

Читайте новини по темі:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Леді Гага у сукні-накидці від Valentino
Подивитися більше фото
Всі обговорюють
Список артистів, яких запросили на шоу до Дня Незалежності України на "Олімпійському"
Бути в курсі
Цитата дня

Я готова і хочу створити сім'ю. Сьогодні я готова визнати: я була двічі одружена, та жодного разу не хотіла по-справжньому створити сім'ю і від жодного чоловіка не хотіла народити дитину.

Наталя Могилевська співачка, продюсер
В чому ще зізналася Могилевська
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
Олександр Пономарьов
15 серпня/20:00
5 концертів серпня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти