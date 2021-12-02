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Молода дружина Петросяна зворушила Мережа рідкісним відео з маленьким сином гумориста: Мамине щастя

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 15:15
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Тетяна Брухунова майже не ділиться сімейними знімками з чоловіком та маленьким сином у себе в Instagram.
Тетяна Брухунова опублікувала нове відео із сином Євгена Петросяна
Тетяна Брухунова опублікувала нове відео із сином Євгена Петросяна / Фото: instagram.com/bruhunova

32-річна дружина 75-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, яка обурилася через порівняння з Єлизаветою Боярською , вирішила порадувати шанувальників рідкісним відео з маленьким сином.

На опублікованих кадрах в Instagram маленький Ваган біжить з одного кінця кімнати до іншого, штовхаючи коробку і весело сміючись.

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"Дивитись зі звуком!" – підписала ролик Тетяна Брухунова.

Така публікація стала справжнім сюрпризом для підписників дружини Євгена Петросяна.

  • "Яке миле відео"
  • "Як же дітлахи заразливо сміються"
  • "Який великий уже! Час біжить"
  • "Мамине щастя"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Що відомо про стосунки Тетяни Брухунової та Євгена Петросяна

Євген Петросян та Тетяна Брухунова одружилися у 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко, з якою ще довгий час після розлучення ділив майно. У квітні 2020 року у Євгена та Тетяни народився син Ваган.

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Після того як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, посипалися обурені коментарі громадськості – хтось упевнений, що цей союз несправжній, хтось пише, що Тетяна годиться Євгенові у онуки і така різниця у віці неприйнятна.

Пара не звертає уваги на коментарі хейтерів, лише зрідка Тетяна відповідає найактивнішим із них і просить не турбувати її родину.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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