Молода дружина Петросяна зворушила Мережа рідкісним відео з маленьким сином гумориста: Мамине щастя

32-річна дружина 75-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, яка обурилася через порівняння з Єлизаветою Боярською , вирішила порадувати шанувальників рідкісним відео з маленьким сином.
На опублікованих кадрах в Instagram маленький Ваган біжить з одного кінця кімнати до іншого, штовхаючи коробку і весело сміючись.
"Дивитись зі звуком!" – підписала ролик Тетяна Брухунова.
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Така публікація стала справжнім сюрпризом для підписників дружини Євгена Петросяна.
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- "Мамине щастя"
Що відомо про стосунки Тетяни Брухунової та Євгена Петросяна
Євген Петросян та Тетяна Брухунова одружилися у 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко, з якою ще довгий час після розлучення ділив майно. У квітні 2020 року у Євгена та Тетяни народився син Ваган.
Після того як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, посипалися обурені коментарі громадськості – хтось упевнений, що цей союз несправжній, хтось пише, що Тетяна годиться Євгенові у онуки і така різниця у віці неприйнятна.
Пара не звертає уваги на коментарі хейтерів, лише зрідка Тетяна відповідає найактивнішим із них і просить не турбувати її родину.
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