Молода дружина Петросяна зворушила Мережа рідкісним відео з маленьким сином гумориста: Мамине щастя

Тетяна Брухунова майже не ділиться сімейними знімками з чоловіком та маленьким сином у себе в Instagram.

Тетяна Брухунова опублікувала нове відео із сином Євгена Петросяна / Фото: instagram.com/bruhunova

32-річна дружина 75-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, яка обурилася через порівняння з Єлизаветою Боярською , вирішила порадувати шанувальників рідкісним відео з маленьким сином.

На опублікованих кадрах в Instagram маленький Ваган біжить з одного кінця кімнати до іншого, штовхаючи коробку і весело сміючись.

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"Дивитись зі звуком!" – підписала ролик Тетяна Брухунова.

Така публікація стала справжнім сюрпризом для підписників дружини Євгена Петросяна.

"Яке миле відео"

"Як же дітлахи заразливо сміються"

"Який великий уже! Час біжить"

"Мамине щастя"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Що відомо про стосунки Тетяни Брухунової та Євгена Петросяна

Євген Петросян та Тетяна Брухунова одружилися у 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко, з якою ще довгий час після розлучення ділив майно. У квітні 2020 року у Євгена та Тетяни народився син Ваган.

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Після того як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, посипалися обурені коментарі громадськості – хтось упевнений, що цей союз несправжній, хтось пише, що Тетяна годиться Євгенові у онуки і така різниця у віці неприйнятна.

Пара не звертає уваги на коментарі хейтерів, лише зрідка Тетяна відповідає найактивнішим із них і просить не турбувати її родину.

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