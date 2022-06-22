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Молодий фаворит Любові Успенської помер уві сні. Співачка не може отямитися від горя

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 червня, 14:09
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Виконавиця шансону оплакує свого протеже, грузинського виконавця Левана Кбілашвілі. Учаснику шоу "Голос" було лише 31 рік
Помер фаворит Любові Успенської, Леван Кбілашвілі
Помер фаворит Любові Успенської, Леван Кбілашвілі

У життя Любові Успенської, яка нещодавно вляпалася у серйозний скандал із сусідами, настало нещастя. Близький друг співачки Леван Кбілашвілі помер у віці 31-го року.

Про смерть грузинського співака російська виконавиця, яка мовчить про війну в Україні, повідомила у своєму Instagram-акаунті. До публікації співачка додала спільне фото із Кбілашвілі.

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Я пишу ці слова зараз, доки мої сльози падають на екран телефону. Адже ще напередодні ввечері я отримала від нього повідомлення та відео з його концерту, а сьогодні його нема... Я не можу описати своє горе жодними словами... порожнеча, – написала Успенська.

Любов Успенська та Леван Кбілашвілі
Любов Успенська та Леван Кбілашвілі

Як стало відомо, Кбілашвілі помер уві сні. За словами його концертного директора, жодних проблем зі здоров'ям співак не мав. Причину несподіваної смерті з'ясовують медики. Тіло артиста відправлять на батьківщину до Грузії.

Взаємовідносини Успенської з Кбілашвілі

Леван Кбілашвілі був учасником російського шоу "Голос" у 2018 році. А у 2020 – записав дует з Успенською. Після цього співачка не раз говорила, що захоплюється молодим артистом.

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У російському шоу-бізнесі ходили чутки, що відносини між королевою шансону та молодим співаком далеко не дружні, але сама Успенська завжди називала Левана другом.

Раніше стало відомо, що Любові Успенській світить три роки в'язниці за неадекватний вчинок.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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