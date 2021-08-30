Моніка Беллуччі та її 16-річна дочка приголомшили схожістю на показі Dolce & Gabbana (фото)

На минулих вихідних відбулася презентація нової колекції Dolce & Gabbana, на яку прийшло безліч зірок, включаючи і Моніку Беллуччі з її донькою

Моніка Беллуччі і її донька Діва Кассель / Фото: instagram.com/devacassel_

Зірка "Малени" Моніка Беллуччі, яка нещодавно підкреслила талію корсетом на обкладинці глянцю, і її 16-річна донька Діва Кассель прибули до Венеції на модний захід. Разом з іншими знаменитостями вони подивилися показ Dolce & Gabbana, який пройшов на площі Сан-Марко, і звичайно ж, позували для фотографів.

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Кадри Моніки Беллуччі в компанії її дочки від Венсана Касселя з'явилися в фан-акаунті в Instagram. Шанувальники із захопленням відзначили, що на фото не відрізнити, хто мама, а хто донька, адже 56-річна Моніка приголомшливо виглядає.

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Діва Кассель пішла по стопах матері та у 2019 році почала модельну кар'єру. Дуже скоро дівчина стала амбассадоркою парфумерної лінійки Dolce & Gabbana, а минулого літа знялася в рекламі нового аромату.

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Нагадаємо, що Діва Кассель народилася у 2004 році, коли Моніка Беллуччі та Венсан Кассель були одружені. У 2013 році вони розійшлися. Через п'ять років Венсан Кассель одружився з молодою моделлю Тіною Кунакі.

Дивіться в ролику історію кохання Венсана Касселя і Тіни Кунакі:

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