Моргенштерн прийшов до Гордону в леопардових міні-шортах і шльопанцях: фото

Скандальний репер Моргенштерн, який сьогодні одружився зі своєю дівчиною Діларою, дав інтерв'ю українському журналісту і інтерв'юеру Дмитру Гордону

Моргенштерн в шортах і шльопанцях дав інтерв'ю Дмитру Гордону / Фото: Скріншот з YouTube

Схоже, що крім весілля, сьогодні обговорюватимуть велике інтерв'ю Моргенштерна, на яке він прийшов в леопардових міні-шортах і шльопанцях. Крім цього, під час інтерв'ю репер багато матюкався і пив пиво.

Скріншот: YouTube

Реклама

До інтерв'ю Моргенштерн підготувався ґрунтовно: він одягнув футболку з вже відомим мемом з інтерв'ю Гордона з Михайлом Ходорковським з фразою "Барак? Обама!". Артист також нафарбував нігті чорним лаком.

Скріншот: YouTube

Дмитро Гордон і Моргенштерн зустрілися на нейтральній території, в Стамбулі.

Моргенштерн – російський репер, музикант, блогер. Відомий своїми скандальними кліпами і епатажними витівками.

Свій перший кліп під назвою "Више облаков" він зняв в 2010 році. Навчався в педагогічному університеті, проте був виключений, після того як на практиці в школі запропонував учениці зайнятися сексом в туалеті і записав це на відео. Першу популярність здобув завдяки пародійним відеороликам в рамках власного проекту "#ИзиРэп" на YouTube.

Реклама

Ще новини по темі: