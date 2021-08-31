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Моргенштерн розплакався на інтерв'ю у Гордона: Я зрозумів, що врятуємо життя

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
31 серпня, 19:48
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Під час інтерв'ю Дмитру Гордону скандальний репер Моргенштерн розповів про те, що збирає гроші на лікування дитини, після чого заплакав
Моргенштерн розплакався під час інтерв'ю Дмитру Гордону
Моргенштерн розплакався під час інтерв'ю Дмитру Гордону / Фото: Скріншот з YouTube

Артист, який прийшов на інтерв'ю в леопардових шортах і шльопанцях, розповів історію, після якої розплакався перед камерами.

Стільки щастя, як за останній тиждень, я не відчував ніколи за все життя ні під жодними наркотиками. Я підходжу вчора до неї (своєї дружини Ділари – Ред.) і кажу: "Мені дуже погано, я ніби зараз помру". Це була якась параноя божевільна. А ми зараз збираємо гроші для дитини ..., – почав репер.

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Моргенштерн нещодавно оголосив збір коштів на лікування трирічного хлопчика . Необхідна сума – 160 мільйонів рублів.

І потім, в один момент до мене доходить, що ми зберемо цю суму. І я почав ревіти, як с*ка, після цього я почав сміятися, як с*ка і кричати в подушку. Емоцій стільки, я був тверезий. Емоції від того, що я зрозумів, що ми врятуємо життя пацану, – резюмував Моргенштерн.

Скріншот: YouTube

Раніше артист закликав усіх своїх підписників, яких, на хвилиночку, 10 мільйонів, надіслати по 16 рублів, щоб таким чином зібрати 160 мільйонів рублів. Сам репер нещодавно надіслав батькам дитини 6 666 666 рублів.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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