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Моргенштерн заявив, що не їздить до Криму, тому що хоче в Україну: Це суцільна столиця кайфу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
31 серпня, 21:22
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Моргенштерн дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому відмовився відповідати на питання "Чий Крим?". Проте, артист не збирається відвідувати окупований півострів
Моргенштерн хоче приїхати в Україну з концертами
Моргенштерн хоче приїхати в Україну з концертами / Фото: Скріншот з YouTube

Моргенштерн, який сьогодні одружився, повідомив, що "обожнює Україну" і завжди радий давати тут концерти. Однак на запитання Дмитра Гордона про Крим відповідати відмовився, заявивши, що не хоче обговорювати цю тему, оскільки "йому плювати" і "нудно це обговорювати".

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Артист зізнався, що був в Києві, Харкові, Одесі та проїздом у Львові. Моргенштерн заявив, що йому подобається не конкретне місто, а вся країна.

Це все одна суцільна столиця кайфу. От чесно, в Україні мені подобається набагато більше, ніж в Рашці, в плані людей. Люди у вас добрі, душевні. Я не знаю, як це вийшло. Хоча, можливо, здогадуюся", – заявив репер.

Артист припустив, що різниця між росіянами і українцями в тому, що з першими довгий час обходилися і обходяться жорстоко. Репер також зазначив, що його українські фанати більш емоційні і завжди тепліше приймають його на концертах.

Моргенштерн
Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Проте, репер раніше заявив, що йому страшно їхати в Україну. Як виявилося, він злякався публікації своєї фотографії в Telegram-каналі Сергія Стерненка, який закликав не пускати артиста в країну. За словами репера, саме пост Сергія викликав багато агресії в його сторону, після чого він став сумніватися, приїжджати в Україну чи ні.

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Алішер (справжнє ім'я Моргенштерна) також зазначив, що його охоронці не зможуть провезти з собою зброю – від цього йому теж страшно.

Зараз артист дуже хоче приїхати в Україну з концертами і не відвідує Крим, тому що знає – після цього йому заборонять в'їзд в нашу країну.

Я дуже хочу приїхати в Україну. Там – найбожевільніші концерти за все моє життя. "Дяді в піджаках", політикою займайтеся самі, нас не чіпайте, дайте нам просто покайфовати, – сказав Моргенштерн.

Раніше Моргенштерн розплакався під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

Дивіться повне інтерв'ю з Моргенштерном:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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