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Моргенштерну довелося виїхати з Росії після звинувачень у торгівлі наркотиками

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
24 листопада, 13:03
В закладинки
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Російський репер знову потрапив у скандал. Днями голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін звинуватив репера Моргенштерна у торгівлі наркотиками в інтернеті
Моргенштерн потрапив у черговий скандал через наркотики
Моргенштерн потрапив у черговий скандал через наркотики / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Репер, у якого вже не вперше виникають проблеми із законом , ніяк не прокоментувала звинувачення Бастрикіна Але з'явилася інформація, що Моргенштерн разом зі своєю дружиною Діларою вирішили залишити Росію.

Як пише Telegram-канал URA.RU, репер Смоленську сів на поїзд до Мінська разом із дружиною та охороною.

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Адвокат Моргенштерна Сергій Жорін уже встиг відреагувати на новину. Він не знає, де зараз музикант.

Бачив цю інформацію. Я не можу її ні підтвердити, ні спростувати. У мене таких відомостей немає, – сказав Жорін у коментарі "Говорить Москва".

Моргенштерн
Моргенштерн / Фото: instagram.com/morgen_shtern

У свою чергу концертний директор репера сказав, що Моргенштерн у Білорусії виступить на приватній вечірці місцевого мільярдера. Про це пише Telegram-канал "НеМалахов".

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Варто зазначити, що Моргенштерна вже не вперше звинувачують у пропаганді наркотиків, а нещодавно його творчість взагалі хотіли заборонити в Росії .

В інтерв'ю Дмитру Гордону репер розповідав про те, що у разі сильного тиску з боку "верхівки" готовий виїхати з Росії і розпочати життя в іншій країні.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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