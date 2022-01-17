Навіщо Бекхем бісить Мережу, цілуючи доньку в губи? Коментар психолога

Публіка дуже негативно реагує на поцілунки у губи відомих батьків та їхніх дітей. Регулярно від підписників дістається Девіду Бекхему

Що психологи говорять про поцілунки дітей із батьками / Фото: instagram.com/davidbeckham

Розлютилися користувачі Мережі й на поцілунок Любові Успенської з її дочкою Тетяною Плаксіною – деякі навіть написали, що Тані слід було б "цілуватися з чоловіками, а не з мамкою" .

Та британський футболіст Девід Бекхем все ж таки частіше публікує світлини, на яких не боїться проявляти тремтливі почуття до своїх дітей

Реклама

Вже не ясно, чи він тролить своїх підписників, чи просто не звертає уваги на коментарі (серед яких достатньо багато не найприємніших).

Архівне фото Девіда Бекхема та його сина Ромео / instagram.com/davidbeckham

Реклама

Бекхем завжди говорив, що він "дуже ніжний" зі своїми дітьми, оскільки так вихований. Ще в 2020 році Девід опублікував у своєму Instagram милі сімейні фотографії з донькою Харпер, але ряд його шанувальників назвали один з кадрів "недоречним". Вгадайте, який.

Девід Бекхем з дочкою Харпер / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Днями в Instagram-профілі зірки футболу з'явилося ще одне подібне фото, яке також не залишили поза увагою.

Реклама

Якщо хтось думає, що це ок – вам потрібно звернутися до "911". Ви ніколи не мають цілувати свою доньку так дивно, ні, ні, ні, – вважає одна з підписниць Бекхема.

Девід та його дочка Харпер / Скріншот: instagram.com/davidbeckham

Думка психолога

Чи справді це дивно? За відповіддю на це запитання я звернулася до психологині Марині Журбенки, яка пояснила, що "не так" у подібних ніжностях із близькими:

Для психологічно здорового розвитку дитини дуже важливий тактильний контакт . Погладжування, обійми, поцілунки. Доброзичливе ставлення, яке підкріплене тактильним контактом дає дитині (та й дорослому) почуття безпеки, захищеності, важливості, потреби, цінності, позитивно впливає на самооцінку, сприяє зняттю стресу, тривоги та допомагає вибудувати довірчі та надійні стосунки.

Фахівчиня наголосила, що поцілунок у губи – це також частина дорослих сексуальних взаємин оскільки що ця частина тіла вважається ерогенною.

З трьох років, після того, як відбулася перша сепарація дитини від матері, важливо не допускати порушення тілесних кордонів дитини і допомагати самостійно їх відчувати та вибудовувати. Чим частіше відбувається дотик до губ, тим швидше це буде звичайним для дитини і надалі не викличе жодних застережливих сигналів у ситуаціях, коли потрібно не допустити контакт.

Девід Бекхем із донькою Харпер / Фото: instagram.com/davidbeckham

Глобально, я не вважаю поцілунки в губи чимось жахливим, якщо йдеться про банальні чмоки. Повірте, у певний момент дитина сама відмовиться це робити і тоді ваша відповідальність, як дорослого, її почути і почати дотримуватися цих кордонів, – додала психологиня Марина Журбенко.

Важливо розуміти, що у поцілунках не має бути жодного насильства та примусу, а якщо дитина сама тягнеться цмокнути мати чи тата – точно не варто відштовхувати її. Певний час діти досліджують свою сексуальність. Батьки не повинні забороняти це робити, соромитися розмов або тікати від відповіді на незручні запитання.

Будьте в контакті зі своєю дитиною, слухайте та спостерігайте за нею. Вчіть її говорити прямо про те, що їй не подобається власним прикладом, це допоможе їй бути більш впевненою і не боячись встановлювати межу допустимої поведінки, навіть якщо це мама чи тато.

Раніше ми розповідали, як позбутися страху критики і не хвилюватися за те, що скажуть оточуючі.