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Навіщо Бекхем бісить Мережу, цілуючи доньку в губи? Коментар психолога

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Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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17 січня, 14:35
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Публіка дуже негативно реагує на поцілунки у губи відомих батьків та їхніх дітей. Регулярно від підписників дістається Девіду Бекхему
Що психологи говорять про поцілунки дітей із батьками
Що психологи говорять про поцілунки дітей із батьками / Фото: instagram.com/davidbeckham

Розлютилися користувачі Мережі й на поцілунок Любові Успенської з її дочкою Тетяною Плаксіною – деякі навіть написали, що Тані слід було б "цілуватися з чоловіками, а не з мамкою" .

Та британський футболіст Девід Бекхем все ж таки частіше публікує світлини, на яких не боїться проявляти тремтливі почуття до своїх дітей

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Вже не ясно, чи він тролить своїх підписників, чи просто не звертає уваги на коментарі (серед яких достатньо багато не найприємніших).

Архівне фото Девіда Бекхема та його сина Ромео / instagram.com/davidbeckham

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Бекхем завжди говорив, що він "дуже ніжний" зі своїми дітьми, оскільки так вихований. Ще в 2020 році Девід опублікував у своєму Instagram милі сімейні фотографії з донькою Харпер, але ряд його шанувальників назвали один з кадрів "недоречним". Вгадайте, який.

Девід Бекхем з дочкою Харпер
Девід Бекхем з дочкою Харпер / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Днями в Instagram-профілі зірки футболу з'явилося ще одне подібне фото, яке також не залишили поза увагою.

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Якщо хтось думає, що це ок – вам потрібно звернутися до "911". Ви ніколи не мають цілувати свою доньку так дивно, ні, ні, ні, – вважає одна з підписниць Бекхема.

Девід та його дочка Харпер / Скріншот: instagram.com/davidbeckham

Думка психолога

Чи справді це дивно? За відповіддю на це запитання я звернулася до психологині Марині Журбенки, яка пояснила, що "не так" у подібних ніжностях із близькими:

Для психологічно здорового розвитку дитини дуже важливий тактильний контакт . Погладжування, обійми, поцілунки. Доброзичливе ставлення, яке підкріплене тактильним контактом дає дитині (та й дорослому) почуття безпеки, захищеності, важливості, потреби, цінності, позитивно впливає на самооцінку, сприяє зняттю стресу, тривоги та допомагає вибудувати довірчі та надійні стосунки.

Фахівчиня наголосила, що поцілунок у губи – це також частина дорослих сексуальних взаємин оскільки що ця частина тіла вважається ерогенною.

З трьох років, після того, як відбулася перша сепарація дитини від матері, важливо не допускати порушення тілесних кордонів дитини і допомагати самостійно їх відчувати та вибудовувати. Чим частіше відбувається дотик до губ, тим швидше це буде звичайним для дитини і надалі не викличе жодних застережливих сигналів у ситуаціях, коли потрібно не допустити контакт.

Девід Бекхем із донькою Харпер
Девід Бекхем із донькою Харпер / Фото: instagram.com/davidbeckham

Глобально, я не вважаю поцілунки в губи чимось жахливим, якщо йдеться про банальні чмоки. Повірте, у певний момент дитина сама відмовиться це робити і тоді ваша відповідальність, як дорослого, її почути і почати дотримуватися цих кордонів, – додала психологиня Марина Журбенко.

Важливо розуміти, що у поцілунках не має бути жодного насильства та примусу, а якщо дитина сама тягнеться цмокнути мати чи тата – точно не варто відштовхувати її. Певний час діти досліджують свою сексуальність. Батьки не повинні забороняти це робити, соромитися розмов або тікати від відповіді на незручні запитання.

Будьте в контакті зі своєю дитиною, слухайте та спостерігайте за нею. Вчіть її говорити прямо про те, що їй не подобається власним прикладом, це допоможе їй бути більш впевненою і не боячись встановлювати межу допустимої поведінки, навіть якщо це мама чи тато.

Раніше ми розповідали, як позбутися страху критики і не хвилюватися за те, що скажуть оточуючі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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