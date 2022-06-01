Мусульмани бунтують проти Філіпа Кіркорова після його танців на хресті – артист може залишитись без концертів

Схоже, що в житті Філіпа Кіркорова настає "цвет настроения черный" після його скандального святкування 55-річчя

Мусульмани вимагають заборонити концерти Філіпа Кіркорова на всьому Кавказі / Фото: Колаж: Сьогодні

Філіп Кіркоров хотів влаштувати незабутнє шоу на день народження, і в нього вийшло. Щоправда, наслідки цього для артиста плачевні. Його сатанинські танці на хресті під час виконання пісні "Мария Магдалена" спровокували справжній скандал. Співака звинуватили в ображанні почуттів вірян. Ба більше, на нього написали заяву до Генпрокуратури та навіть збирали підписи під петицією, щоб позбавити його звання народного артиста РФ.

Після хвилі хейту Кіркоров намагався виправдатися. За його словами, все, що відбувалося на сцені, – тільки фантазійна історія, яка не має на меті ображати релігію. Але, очевидно, його вибачення суспільство на росії не прийняло.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, нині за Кіркорова взялись мусульмани. Вони вимагають від влади заборонити його концерти на всьому Кавказі, тому що "не треба ображати братів-християн".

Незабаром лідер одного з політрухів Сайпуддін Гучигов заявив, що мусульмани "захищатимуть православних братів, бо вони захищали пророка від насмішок карикатуристів разом з ісламським світом". На його думку, артист поглумився над символом християнства.

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Нас просто дратує той факт, що знущаються з почуттів вірян. Це робить не лише Філіп Кіркоров. Це стало вже в побуті у нашому шоу-бізнесі, – сказав Гучигов.

Нагадаємо, раніше Філіп Кіркоров несподівано засвітився на Євробаченні у VIP-ложі. Проте однодумці-рашисти артиста не дуже зраділи його поїздці.